VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Avión que trasladó a Nicolás Maduro y su esposa tras su captura llega a Nueva York

Avión que trasladó a Nicolás Maduro y su esposa tras su captura llega a Nueva York

Decenas de agentes del FBI ingresaron a la aeronave, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Stewart. Habría tenido una actitud desafiante antes de ser bajado del avión.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de ene, 2026
Maduro Señal en vivo Noticias Caracol

