Avión que trasladó a Nicolás Maduro y su esposa tras su captura llega a Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York, en Estados Unidos, tras haber sido capturados y extraídos de Venezuela por parte del Gobierno de Donald Trump en la madrugada de este 3 de enero de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fue un avión militar Boeing 757 el que trasladó al venezolano, que comparecería en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

El líder del régimen venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.



#ÚLTIMAHORA | Nicolás Maduro y su esposa aterrizaron en Nueva York, Estados Unidos, tras ser capturados en la madrugada de este 3 de enero. A esta hora se conocen las primeras imágenes de la llegada del avión que los transportó.



Cubrimiento especial de https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/LCrx1ZSkYS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2026

Publicidad

Maduro habría tenido una actitud desafiante antes de ser bajado

En medio de un hermético dispositivo de seguridad fue bajado el chavista de la aeronave. Según medios internacionales, el venezolano mostró una actitud desafiante antes de descender del aparato para ser trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Publicidad

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

Noticia en desarrollo.