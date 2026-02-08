María Corina Machado denuncia secuestro de Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, recientemente excarcelado tras pasar más de ocho meses en prisión, fue secuestrado este domingo en la urbanización Los Chorros de Caracas, según informó María Corina Machado y el partido partido político, Vente Venezuela a través de su cuenta de X.



"Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", señalaron en la publicación.

También se confirmó el hecho mediante su cuenta: "Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA", escribió su hijo Ramón en la cuenta.

Este suceso ocurre apenas horas después de que Juan Pablo Guanipa fuera excarcelado. El exgobernador venezolano, cercano a la líder opositora María Corina Machado, había permanecido privado de su libertad durante más de ocho meses. Su hijo, Ramón Guanipa, anunció la liberación a través de X: "Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos".



Guanipa, de 61 años, fue detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento. Tras su captura, permaneció en la clandestinidad por varios meses. Su última aparición pública había sido el 9 de enero de 2024, cuando acompañó a Machado en una concentración contra la nueva investidura de Nicolás Maduro, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, denunciadas por la oposición como fraudulentas. Se le imputaron delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.



A su salida, Guanipa publicó un video en redes sociales en el que señaló: "Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio: diez meses escondido, casi nueve meses aquí detenido y hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela. ¡Siempre con la verdad por delante!"

La excarcelación de Guanipa había sido celebrada por María Corina Machado, quien lo calificó como un "héroe": "Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!", escribió en su cuenta de X.

Este proceso forma parte de un programa de excarcelaciones impulsado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, luego de la captura del líder de la dictadura en Venezuela Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según la coalición opositora, al menos 391 presos políticos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras que la ONG Foro Penal contabiliza 383. El Gobierno, por su parte, asegura que unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares desde diciembre de 2025.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

Con información de EFE y AFP

Hcarrenb@caracoltv.com.co

