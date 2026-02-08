La dura reacción de Trump sobre show de Bad Bunny en Super Bowl: "Una bofetada a Estados Unidos"

El reguetonero Bad Bunny prendió una fiesta en su muy esperada presentación del medio tiempo en el Super Bowl este domingo en Santa Clara, California. El show de medio tiempo fue un homenaje a Latinoamérica, de hecho, en muchos momentos relucieron las banderas de los países y se hizo eco de la cultura de toda la región.

El Conejo Malo alborotó con su éxito "Tití me preguntó" el estadio Levi's, con espacio para unos 75.000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, al más puro estilo latino. Vestido de blanco, con el número 64 y Ocasio en la espalda, la estrella del reguetón montó un popurrí con sus éxitos "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR", mientras estrellas como Cardi B, Jessica Alba, Karol G y Pedro Pascal bailaban en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira.



De entrada, el show de Bad Bunny era controvertido por ser la primera vez que la totalidad del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl era cantado en español. A eso se sumó la dura crítica que lanzó, durante la entrega de los Premios Grammy, en los cuales fue el gran ganador, al gobierno de Donald Trump y sus políticas contra los migrantes.



“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, clamó al recoger el Grammy al Mejor Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' el cantante, quien añadió "fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", manifestó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

El mensaje de Donald Trump

Tan pronto finalizó el espectáculo de Bad Bunny, quien fue despedido entre juegos pirotécnicos y aplausos de una multitud que incluso se conmovió, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la presentación a través de Truth Social. “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, dijo.

En el mensaje también señaló que “nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”.

En la dura crítica, Trump señaló que el “"espectáculo" es una bofetada a nuestro país”. Y añadió que “no hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

