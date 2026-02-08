En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE FRÍO
JAIRO CASTELLANOS
CONSULTAS
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La dura reacción de Trump sobre show de Bad Bunny en Super Bowl: "Una bofetada a Estados Unidos"

La dura reacción de Trump sobre show de Bad Bunny en Super Bowl: "Una bofetada a Estados Unidos"

Bad Bunny fue vitoreado en el estadio, en una presentación que celebró la cultura latina. Sin embargo, Trump calificó el show como uno de los "peores de la historia" y con baile "repugnante".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Donald Trump y Bad Bunny.
Donald Trump y Bad Bunny
Afp

El reguetonero Bad Bunny prendió una fiesta en su muy esperada presentación del medio tiempo en el Super Bowl este domingo en Santa Clara, California. El show de medio tiempo fue un homenaje a Latinoamérica, de hecho, en muchos momentos relucieron las banderas de los países y se hizo eco de la cultura de toda la región.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Videos| Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026)

Últimas Noticias

  1. Él es el jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo al Super Bowl ¿por qué?
    Llegó esposado y descalzo al Super Bowl -
    Redes sociales
    MUNDO

    Él es el jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo al Super Bowl ¿por qué?

  2. Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda
    fue hallada sin vida en su vivienda
    Instagram: @pasarelacampoamor
    MUNDO

    Falleció joven modelo, hija de un exfutbolista reconocido: fue hallada sin vida en su vivienda

El Conejo Malo alborotó con su éxito "Tití me preguntó" el estadio Levi's, con espacio para unos 75.000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, al más puro estilo latino. Vestido de blanco, con el número 64 y Ocasio en la espalda, la estrella del reguetón montó un popurrí con sus éxitos "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR", mientras estrellas como Cardi B, Jessica Alba, Karol G y Pedro Pascal bailaban en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira.

De entrada, el show de Bad Bunny era controvertido por ser la primera vez que la totalidad del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl era cantado en español. A eso se sumó la dura crítica que lanzó, durante la entrega de los Premios Grammy, en los cuales fue el gran ganador, al gobierno de Donald Trump y sus políticas contra los migrantes.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, clamó al recoger el Grammy al Mejor Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' el cantante, quien añadió "fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", manifestó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny.

Publicidad

(Le puede interesar: Lo que dijo Bad Bunny en medio de su presentación en el Super Bowl y que conmovió a todo el público)

El mensaje de Donald Trump

Tan pronto finalizó el espectáculo de Bad Bunny, quien fue despedido entre juegos pirotécnicos y aplausos de una multitud que incluso se conmovió, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la presentación a través de Truth Social. “El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, dijo.

En el mensaje también señaló que “nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”.

Publicidad

En la dura crítica, Trump señaló que el “"espectáculo" es una bofetada a nuestro país”. Y añadió que “no hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Bad Bunny

Reguetón

Estados Unidos

Super Bowl

NFL

Migración

Publicidad

Publicidad

Publicidad