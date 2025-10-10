Portavoz de Casa Blanca reaccionó al Nobel de Paz de María Corina Machado: criticó al Comité Noruego

La Casa Blanca criticó la decisión del nuevo premio Nobel de la Paz y arremetió contra el Comité Noruego del Nobel este viernes 10 de octubre después de que se otorgara el galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado e ignorar al presidente estadounidense Donald Trump.

"El presidente Trump seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene un corazón humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", declaró el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en X.



El portavoz también aseveró: "El Comité del Nobel demostró que prioriza la política por encima de la paz". La respuesta se dio tras la amplía expectativa que había por la gestión del acuerdo al cese al fuego entre Hamás e Israel, que se alcanzó la madrugada del jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, tras conversaciones indirectas impulsadas por Estados Unidos.

*Noticias desarrollo. Espere ampliación en breve...

