Cadena perpetua para hombre que acabó con la vida de una niña que jugaba en la calle

Un hombre de 26 años ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de la niña Lilia Valutyte, de 9 años de edad, a quien apuñaló mientras ella jugaba en una calle de la localidad de Boston, al este de Inglaterra.

La pequeña fue atacada con un arma blanca por Deividas Skebas, de nacionalidad lituana, en la tarde del 28 de julio de 2022, en un crimen que conmocionó al Reino Unido.

El condenado compareció por videoconferencia desde el hospital penitenciario Rampton ante el juez Akhlaq Choudhury de la Corte de la Corona de Lincoln, quien lo condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años de cárcel, que terminará de cumplir en prisión si llega a ser dado de alta. (Lea también: Integrante de conocida banda de música regional mexicana fue asesinado en Culiacán: ¿qué se sabe?)



Antecedentes del asesino

Durante el juicio, quedó demostrado que Skebas, que padece esquizofrenia, acabó con la vida de Valutyte, por lo que se abordó su estado de salud mental en el momento de la agresión.



Skebas, quien había asegurado a la Policía que estaba siendo "controlado por un chip implantado por la NASA" y que oía voces, se declaró culpable de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida por su condición psíquica, pero el jurado lo condenó por asesinato el pasado 5 de febrero.



Asimismo, la defensa trató inicialmente de declarar a su cliente no apto para un juicio y aunque se constató que el deterioro de su salud mental era real, el juez Akhlaq Choudhury dijo que el joven era consciente de sus hechos, que había intentado eludir la detección y que tenía la intención de huir del país.

Al leer la condena, Choudhury recordó a Lilia como "una niña alegre y vivaz, tan despreocupada como debería ser cualquier niña de 9 años” y añadió que Skebas cometió contra ella "un acto de violencia impactante y atroz". "Debería haber estado a salvo. Estaba jugando en una zona peatonal, a solo unos metros de su madre", lamentó el juez.

"¿Cómo podría alguien imaginar que en cuestión de segundos un completo desconocido la apuñalaría y la dejaría morir? El suyo fue un acto de violencia impactante y horroroso. Nada de lo que pueda hacer o decir hoy podrá aliviar el dolor de perder a Lilia", añadió.

De acuerdo con el togado, Skebas compró un "cuchillo de cocina común y corriente" en una tienda y "a las 18:15 hiciste lo impensable. Te dirigiste directamente hacia ella, sacaste el cuchillo y tan pronto como te acercaste a la desprevenida Lilia, hundiste el cuchillo en su corazón", según la información publicada por la BBC. (Lea también: Revelan la identidad del sujeto señalado de asesinar y ocultar el cuerpo de colombiana en EE. UU.)



“El dolor no desaparecerá”

La Policía de Lincolnshire publicó una declaración de la madre y el padrastro de Lilia: “Esta decisión no cambiará nuestras vidas. Nada podrá devolvernos a nuestra hija, el dolor no desaparecerá y las lágrimas derramadas no lo lavarán. Desde lo más profundo de nuestro corazón, agradecemos a aquellos que no tuvieron miedo de estar con nosotros y apoyar a nuestra familia durante el momento más difícil. No importa lo fuertes que parezcamos, hay momentos en los que lo único que necesitamos es saber que somos necesarios y que no estamos solos. Tu presencia significó más de lo que las palabras pueden expresar”.

