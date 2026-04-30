Así habría sido la fuga de la suegra de Carolina Flores de México a Venezuela tras el asesinato

Érika María Herrera, principal sospechosa del feminicidio de Carolina Flores, fue capturada este 30 de abril en Venezuela luego de que la Fiscalía de México solicitara la emisión de ficha roja de Interpol para extender la búsqueda en todo el mundo. Herrera había huido después del crimen que dejó sin vida a la ex reina de belleza mexicana.



La mujer fue encontrada en un apartamento de un sector exclusivo de Caracas, casi 15 días después del asesinato de Flores. El periodista Román Camacho, quien es cercano con fuentes judiciales en Venezuela, reveló que Herrera no escogió este destino como su lugar de escape como algo previsto, sino que llegó allí por mera casualidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hay que recordar que el crimen ocurrió el 15 de abril, pero el hecho fue denunciado por el esposo de la víctima e hijo de la presunta responsable un día después. Esta demora ocasionó que Érika María tuviera más tiempo para escapar. De hecho, todo parece indicar que Herrera habría llegado antes de que su hijo la denunciara ante las autoridades. Y es que esta mujer de 63 años tomó un taxi para emprender la huida pocas horas después de que Flores recibiera seis disparos dentro de su apartamento en Polanco, Ciudad de México.

Aquí fue detenida Érika María N, la asesina de Caro Flores:



Es un apartamento en Caracas, Venezuela, a donde llegó el 16 de abril (un día después del crimen) vía Panamá.



Fue Interpol la que la capturó.



Está en proceso el papeleo para la extradición. https://t.co/JAcEqQNYJ9 pic.twitter.com/GjSkCNEOxH — Antonio Nieto (@siete_letras) April 30, 2026

Publicidad

La principal sospechosa del asesinato habría ido hasta el aeropuerto y allí, por azar, tomó el vuelo más próximo a partir. El primer destino de Herrera fue Panamá, país donde hizo escala para llegar posteriormente a la capital venezolana. La mujer de la tercera edad logró pasar todos los filtros sin problema en ese momento, pues no había ninguna orden de captura en su contra, ni mucho menos alguna alerta internacional.

Cuando las autoridades venezolanas dieron con el paradero de la suegra de Flores, esta se encontraba en un apartamento lujoso que la señalada rentó a través de Airbnb el mismo 16 de abril, detalló Camacho en un video para sus seguidores.

Publicidad

El medio N+ señaló que México ya había detectado la posible presencia de Erika María en territorio venezolano antes de que se emitiera la alerta roja por parte de la Interpol, por lo que envió la alerta a las autoridades competentes de Venezuela para solicitar su colaboración con la respectiva detención. El trámite del ente internacional era el único límite para efectuar la captura.



Finalmente, efectivos llegaron al apartamento rentado por esta mujer mayor, quien al parecer se resistió y discutió. Esta acción fue razón para que los uniformados la detuvieran por desacato a la autoridad durante 48 horas; suficiente para mantenerla tras las rejas hasta que se formalizó la alerta de la Interpol.

La mujer de 63 años ahora se encuentra arrestada en Venezuela dentro de una celda de la Interpol en Caracas, a la espera de que su extradición a México quede en firme.

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co