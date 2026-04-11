Menor murió tras permanecer aproximadamente 12 horas solo; se alimentaba de cucarachas y hormigas

Un menor de edad falleció en el estado de Georgia, Estados Unidos en un caso que es materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que, según reportes oficiales, permaneciera durante varias horas sin supervisión adecuada junto a otros niños en una vivienda con condiciones precarias.



De acuerdo con información divulgada por el medio local WABI-TV, una mujer identificada como Sherry Magby, de 37 años, enfrenta varios cargos tras ser señalada de dejar a seis menores solos en una casa durante aproximadamente 12 horas.

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Según las órdenes judiciales citadas en los reportes, cinco de los niños presuntamente hermanos, quedaron bajo la supervisión de otro menor de 10 años durante ese periodo. Las autoridades indicaron que en la vivienda no había “alimentos suficientes ni condiciones de vida adecuadas”, lo que habría derivado en una situación de vulnerabilidad para los menores.

Los reportes también describieron el estado del inmueble, señalando que presentaba un “fuerte y fétido olor, propio de condiciones de vida insalubres”, además de desorden generalizado en todas las habitaciones. Estas condiciones hacen parte de los elementos que están siendo evaluados dentro del proceso.



Uno de los aspectos más relevantes del caso, según las órdenes de arresto, es que el menor de aproximadamente un año de edad, habría estado consumiendo diferentes insectos como cucarachas y hormigas debido a la “escasez de comida” en el lugar. Este detalle fue incluido en los informes oficiales como evidencia de la situación que enfrentaban los menores.



Posteriormente, un portavoz del Departamento de Servicios Humanos de Georgia confirmó que uno de los niños del hogar falleció. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de la muerte.

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“Estamos consternados por la pérdida de este niño y extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos. Continuaremos cooperando plenamente con las autoridades policiales en su investigación”, indicó la entidad en un comunicado.

Las autoridades han señalado que continúan adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. En este contexto, la mujer fue acusada de seis cargos de crueldad infantil en segundo grado.

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Adicionalmente, se conoció que Magby tiene programado un juicio el próximo mes por otro caso distinto, en el que enfrenta un cargo adicional de crueldad infantil. En ese proceso, se le señala de haber atacado a un menor con un arma blanca mientras este intentaba huir.

Por ahora, el caso permanece en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor y las condiciones en las que permanecieron los demás niños durante el tiempo en que estuvieron solos en la vivienda.

El hecho ha generado atención por parte de las instituciones estatales encargadas de la protección de menores, mientras avanza la recopilación de pruebas y testimonios dentro de la investigación en curso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co