Entre "desconfianzas" y exigencias: EE. UU. y Irán inician negociaciones en Pakistan

Irán y Estados Unidos comenzaron este sábado conversaciones de paz en Islamabad, informaron medios estatales iraníes, que no aclararon si las negociaciones son directas entre el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.



De acuerdo con la radiotelevisión estatal iraní IRNA, las conversaciones ya han comenzado en la capital paquistaní, aunque todavía existe ambigüedad sobre si los equipos están negociando de forma directa o a través de intermediarios.

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Sobre la naturaleza del encuentro, el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Garibabadi, subrayó desde Islamabad que el nivel de su delegación demuestra la "seriedad" de Teherán y que el país está "plenamente preparado para cualquier escenario".

Según Garibabadi, esta ronda "no es solo una negociación, sino una presentación de demandas" y advirtió de que Irán cuenta con una "larga lista de exigencias".



El proceso arrancó oficialmente después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibiera por separado a la delegación estadounidense encabezada por Vance y a la delegación iraní de Qhalibaf.



"Al dar comienzo hoy las Conversaciones de Islamabad, el primer ministro mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance", informó más temprano la oficina de Sharif en un comunicado.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó a IRIB que la representación iraní, en la que también participa el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, mantuvo hasta dos horas y media de conversaciones preliminares con los mediadores locales para transmitir los que considera puntos inquebrantables de Teherán.

"Las consideraciones, puntos de vista y demandas de Irán, basadas en ese mismo paquete de propuesta de 10 puntos, fueron transmitidas a la parte paquistaní", afirmó el portavoz iraní.



Exigencias y desconfianzas

Vance aterrizó a las 10:29 (05:29 GMT) en la base aérea de Nur Khan y, tras una escala técnica en su embajada, se trasladó a las 12:06 (07:06 GMT) al hotel Serena, centro de operaciones de la delegación de EE. UU., que viaja acompañada por el enviado Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

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"Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas. Si no llegamos a un acuerdo, vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer", afirmó Trump en una entrevista con el diario New York Post este sábado.

Estados Unidos ha insistido en que sus condiciones innegociables son que Irán no tenga armas nucleares y la apertura total del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la delegación iraní, identificada bajo el nombre simbólico de "Minab 168", ha condicionado cualquier avance a sus cuatro "líneas rojas": el control total de Ormuz, el pago de reparaciones de guerra, el desbloqueo de sus fondos y un alto el fuego efectivo que incluya al Líbano.

De confirmarse un diálogo directo entre las partes, estas conversaciones serían las negociaciones cara a cara de más alto nivel entre Irán y Estados Unidos desde la fundación de la República Islámica en 1979.

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Irán también ha aceptado de "buena voluntad" las negociaciones de paz con EE.UU., que comienzan este sábado en Islamabad, si bien no confía en los estadounidenses, dijo el embajador iraní en España, Reza Zabib.

"En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas", argumentó en declaraciones a la prensa antes de intervenir en un acto público en Madrid contra las "agresiones imperialistas" de EE.UU. e Israel.

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Añadió que Irán está preparado para las dos opciones: "Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación".

Y añadió: "Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión".

"La clave en la mesa de negociación para lograr la paz -explicó el embajador- es, ante todo, reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos", apuntó en referencia al "derecho a desarrollar tecnología, el derecho a vivir en paz, el derecho al desarrollo".

"Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar, como escribió y tuiteó (el presidente de EE.UU.) Donald Trump, de cómo sembrar el terror en una civilización", comentó.

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Preguntado por el papel de Israel en las negociaciones, aseguró que "siempre ha socavado cualquier esfuerzo de paz, cualquier intento de solución", pues solo piensa "en la guerra, la violencia, los asesinatos, los crímenes y el genocidio".

AGENCIA EFE