NASA muestra nuevas imágenes de los astronautas de Artemis II tras su histórico regreso a la Tierra

La NASA compartió nuevas imágenes de los astronautas de la misión Artemis II tras su regreso a la Tierra, mostrando a la tripulación sonriente y en aparente buen estado de salud luego de completar un histórico viaje alrededor de la Luna.



Las fotografías, difundidas a través de las redes sociales oficiales de la agencia, capturan distintos momentos posteriores al amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico. En una de ellas, los astronautas posan juntos tras observar la nave en la que viajaron, bautizada como “Integrity”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Los astronautas. Su viaje alrededor de la Luna. Los astronautas de Artemis II posan para una foto grupal tras ver su nave espacial Orion —la cual nombraron Integrity— en la cubierta de dique del USS John P. Murtha después de su amerizaje”, publicó la NASA al acompañar una de las imágenes más representativas de la misión.

En otra de las postales difundidas, la agencia destacó el estado de ánimo de la tripulación tras ser rescatada. “Los astronautas de Artemis II eran todo sonrisas en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha tras ser extraídos de su nave espacial Orion después del amerizaje”, indicó en su cuenta oficial, evidenciando el ambiente de satisfacción tras completar con éxito el vuelo.



Imágenes tras el amerizaje

The astronauts. Their ride around the Moon.



The Artemis II astronauts pose for a group photo after viewing their Orion spacecraft — which they named Integrity — in the well deck of USS John P. Murtha following their splashdown. pic.twitter.com/dLicqJPoox — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Publicidad

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

The Artemis II astronauts were all smiles on the flight deck of USS John P. Murtha after they were extracted from their Orion spacecraft after splashdown. pic.twitter.com/zajuR27pJJ — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Publicidad

¿Cómo fue la recuperación tras el amerizaje?

Las imágenes se conocen momentos después de que la cápsula Orión amerizara en el Pacífico, poniendo fin a una misión de diez días en la que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen orbitaron la Luna sin alunizar.

La recuperación estuvo a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA, liderado por la colombiana Liliana Villareal que desplegaron un operativo en el que participaron helicópteros y buzos especializados. Según la agencia, los astronautas fueron evaluados inicialmente a distancia y se encontraban en “excelente forma”.

Tras salir de la cápsula, los tripulantes fueron trasladados a una plataforma inflable y posteriormente llevados en helicóptero a un buque, donde recibieron las primeras revisiones médicas antes de continuar con evaluaciones más detalladas en tierra.

El regreso a la Tierra implicó condiciones extremas. Durante el reingreso, la nave alcanzó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y soportó temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados debido a la fricción con la atmósfera. Además, se registró un apagón de comunicaciones de seis minutos, previsto dentro de los parámetros de la misión.

Publicidad

“Misión cumplida”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, tras el amerizaje. También destacó el desempeño de la tripulación al señalar que “Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario”.

La agencia ha indicado que, hasta el momento, todas las maniobras se desarrollaron “de manera perfecta”, sin reportes de fallas en la nave.



Lo que sigue para la NASA tras el éxito de Artemis II

El éxito de Artemis II no solo dejó imágenes que documentan el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna, sino que también abre una nueva etapa para la exploración espacial tripulada.

Publicidad

Aunque la misión cumplió sus objetivos, la NASA enfrenta ahora desafíos más complejos. El siguiente paso será avanzar hacia Artemis III, en la que se pondrán a prueba maniobras clave como el acoplamiento entre la cápsula Orión y los módulos de alunizaje desarrollados por empresas privadas, además de nuevos trajes espaciales.

El objetivo final de este programa es lograr un nuevo alunizaje tripulado hacia 2028, en lo que representaría el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1969. Posteriormente, la agencia apunta a misiones aún más ambiciosas, como el envío de astronautas a Marte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co