Ataque con machete en metro de Nueva York deja tres heridos; agresor fue abatido por la Policía

Un hombre que portaba un machete protagonizó un violento ataque en el sistema de transporte de Nueva York, en un hecho que dejó al menos tres personas heridas y que terminó con el sospechoso abatido por la policía, según informaron autoridades y medios locales.



El incidente ocurrió en la mañana de este sábado en una plataforma del metro ubicada bajo la Terminal Grand Central, en el sector de Midtown Manhattan, uno de los puntos de mayor afluencia de pasajeros en la ciudad. De acuerdo con información publicada por CNN, el ataque se registró hacia las 9:50 a.m. hora local, cuando el hombre comenzó a agredir a varias personas con un arma cortopunzante.



¿Qué sucedió?

Según la Policía de la Ciudad de Nueva York, el sospechoso apuñaló a tres personas en la plataforma antes de ser confrontado por agentes. En medio del procedimiento, las autoridades le ordenaron que soltara el machete; sin embargo, el individuo se abalanzó contra los uniformados, lo que llevó a que estos hicieran uso de sus armas de fuego.

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El hombre recibió varios disparos y posteriormente falleció a causa de las heridas, indicaron fuentes cercanas al caso citadas por el medio antes mencionado. En paralelo, las tres víctimas fueron trasladadas a centros médicos y, de acuerdo con los primeros reportes, se espera que sobrevivan.

Información divulgada por Telemundo señala que entre los heridos hay dos hombres de 84 y 65 años, así como una mujer de 70 años.



Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades ni mayores detalles sobre su evolución médica.



El mismo reporte indica que el sospechoso fue llevado inicialmente a un hospital en condición crítica, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tampoco se ha divulgado su identidad ni los posibles motivos detrás del ataque.

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En medio de la emergencia, dos agentes de policía fueron trasladados a un centro médico por precaución. No obstante, se informó que sus lesiones no revisten gravedad.

Las autoridades señalaron que, en esta etapa de la investigación, el hecho no parece estar vinculado con terrorismo, una de las primeras hipótesis que suelen evaluarse en incidentes de este tipo en el sistema de transporte público de la ciudad.

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El ataque generó afectaciones en la operación del metro. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) alertó a los usuarios sobre la suspensión temporal del servicio en varias líneas que atraviesan la estación Grand Central-42 St, mientras avanzaban las labores de inspección y recolección de evidencia por parte de las autoridades.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, se pronunció sobre lo ocurrido en la estación Grand Central y confirmó detalles del ataque.

“He sido informado sobre un incidente que ocurrió en la estación Grand Central esta mañana... Agradezco al NYPD por su rápida respuesta y por prevenir más violencia. Las tres víctimas fueron trasladadas al hospital y, afortunadamente, se encuentran en estado estable”, indicó.

Finalmente, precisó que el Departamento de Policía de Nueva York adelanta las verificaciones correspondientes. “El NYPD está llevando a cabo una investigación interna y publicará las imágenes de las cámaras corporales, como lo hace en todos los incidentes que involucran el disparo del arma de fuego de un oficial”.

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El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque, así como determinar las razones que llevaron al agresor a perpetrar el hecho en una de las estaciones más transitadas de la ciudad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

Hcarrenb@caracoltv.com.co