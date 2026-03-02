En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
TEMBLOR EN COLOMBIA
BUS INCENDIADO EN RISARALDA
TIROTEO EN TEXAS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Esposa y nieta de 14 meses de Alí Jamenei también murieron en ataques, según medios de Irán

Esposa y nieta de 14 meses de Alí Jamenei también murieron en ataques, según medios de Irán

Familiares cercanos al ayatolá fallecido el pasado sábado también murieron en medio de los recientes ataques hechos por EE. UU. e Israel.

Por: EFE
Actualizado: 2 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
¿Qué se sabe del líder supremo de Irán? Hay versiones encontradas sobre situación de Alí Jamenei
AFP

Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la esposa del fallecido líder supremo iraní, Alí Jamenei, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirmaron este lunes medios iraníes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La pareja de Jameneí, de 79 años, falleció debido a las heridas causadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado, según informó el canal oficial iraní Press TV, que también anunció la muerte de Zahra Mohammadi Golpayegani.

Últimas Noticias

  1. Trump dice que “gran ola” de ataques en Irán está por llegar, según CNN.
    Trump dice que “gran ola” de ataques en Irán está por llegar, según CNN.
    AFP
    MUNDO

    Trump dice que “gran ola” de ataques en Irán está por llegar, según CNN: "Los estamos destrozando"

  2. Thales Machado
    Thales Machado.
    Redes sociales
    MUNDO

    Funcionario que disparó a sus hijos envió una foto a su esposa antes del crimen: conmoción en Brasil

La agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria, informó el domingo de que una de las hijas, el yerno y el nieto de Jameneí fallecieron en los ataques, además de una de las nueras. Irán confirmó el 1 de marzo la muerte de Jamenei, de 86 años y líder supremo desde 1989, en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo hubiera anunciado horas antes.

La Guardia Revolucionaria también confirmó la muerte y expresó en un comunicado: "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud". La televisión estatal señaló que Irán entraría en un periodo de 40 días de luto, medida que fue oficializada por el Gobierno ese mismo domingo.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL / CON INFORMACIÓN DE EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Irán

Estados Unidos

Israel

Publicidad

Publicidad

Publicidad