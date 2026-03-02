En vivo
MUNDO  / Trump dice que "gran ola" de ataques en Irán está por llegar, según CNN: "Los estamos destrozando"

Trump dice que “gran ola” de ataques en Irán está por llegar, según CNN: "Los estamos destrozando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a CNN que le tomó por sorpresa los ataques de Irán a sus países vecinos, y se refirió al posible sucesor en el poder iraní.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 2 de mar, 2026
Durante el tercer día del ataque estadounidense-israelí a Irán, en el cual el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, falleció, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en entrevista a CNN que están "destrozando" al país medioriental, pero que la “gran ola” aún está por llegar. También, se refirió a los ataques que ha hecho Irán a los países vecinos y sobre el posible sucesor en el poder de ese territorio.

“Los estamos destrozando (...) Creo que va muy bien. Es muy poderoso. Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo y las estamos usando (...) Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola llegará pronto", aseguró en una llamada con Jake Tapper de CNN.

El ataque de Estados Unidos e Israel, iniciado el pasado 28 de febrero, han dejado a varias personas cercanas a Jamenei muertas, quien llevaba alrededor de 36 años en el poder de Irán. La Media Luna Roja iraní elevó a 555 el número de muertos contabilizados desde el inicio de la guerra, y anunció un contraataque que se ha extendido a países vecinos como Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar) y Manama (capital de Bareín), así como en Riad (Arabia Saudita).

Al respecto, Trump mencionó que los ataques a los países árabes los tomaron por sorpresa: "Les dijimos: ‘Lo tenemos bajo control’, y ahora quieren luchar. Y están luchando agresivamente. Iban a involucrarse muy poco y ahora insisten en involucrarse”.

Noticia en desarrollo...

