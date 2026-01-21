¿Mensaje a Trump? Dirigentes que “pisotean” derecho internacional “socavan orden mundial”: Guterres

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el miércoles en X a los dirigentes que "pisotean el derecho internacional", en pleno discurso en Davos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró sus ambiciones sobre Groenlandia. "Cuando los dirigentes pisotean el derecho internacional, eligiendo las normas que respetan y las que ignoran, socavan el orden mundial y establecen un precedente peligroso", estimó el jefe de la ONU.

"Cuando un puñado de individuos puede moldear los relatos globales, influir en elecciones o dictar los términos del debate público, nos enfrentamos a desigualdades, así como a la corrupción de las instituciones y de nuestros valores comunes", añadió.



Guterres canceló su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por motivos de salud. Su portavoz Farhan Haq anunció en conferencia de prensa que el Secretario General "ha cancelado su viaje previsto a Davos, en Suiza, debido a un fuerte resfriado". Según la agenda oficial del Foro, estaba prevista la participación del Secretario General para el día miércoles 21 de enero. Guterres tenía previsto pronunciar un discurso frente a las demás comitivas conformadas por autoridades y empresarios líderes de más de 130 países participantes.



El discurso de Trump sobre Groenlandia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella, pero insistió en que quiere "negociaciones inmediatas" para comprarla.



"No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", dijo. No obstante, añadió: "Solicito negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".

"Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo", comentó. En este sentido comentó que tanto Estados Unidos como otras naciones europeas habían adquirido a lo largo de la historia otros territorios, no había nada malo en comprar este territorio autónomo danés.

"Supone un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos de América, y ha sido nuestra política durante siglos evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio (occidental), y lo hemos hecho con mucho éxito", dijo antes de asegurar que Etados Unidos nunca había sido tan fuerte como hasta ahora.

Sobre la compra de este territorio, que ha soliviantado a la Unión Europea, Trump agregó: "Por eso, los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi dos siglos. Ya saben, durante dos siglos lo han intentado. Deberían haberla conservado después de la Segunda Guerra Mundial".

