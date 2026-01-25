"Mentiras repugnantes": Habla familia de Alex Pretti, quien murió en ataque de agentes en EE. UU.

El ciudadano estadounidense asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis el pasado sábado era enfermero de cuidados intensivos en un hospital local para veteranos y "quería marcar la diferencia en este mundo", dijeron sus familiares. Alex Pretti, de 37 años, fue asesinado a tiros mientras forcejeaba con agentes de inmigración en una carretera helada en la ciudad de Midwestern, menos de tres semanas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a Renee Good, también de 37 años, en su automóvil.

Este último asesinato provocó nuevas protestas y reproches por parte de los funcionarios locales, quienes cuestionaron las rápidas afirmaciones de la administración Trump de que Pretti tenía la intención de perjudicar a los agentes federales mientras participaba en manifestaciones contra la amplia represión migratoria. Pretti era "un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos" y por aquellos a quienes atendía en un hospital de Asuntos de Veteranos (VA) de Minneapolis, declararon sus padres en un comunicado.

"Alex quería marcar la diferencia en este mundo. Desafortunadamente, no estará con nosotros para ver su impacto", dijeron sus padres. Dimitri Drekonja, jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas del hospital de veteranos de Minneapolis y colega de Pretti, lo llamó "una persona buena y amable que vivía para ayudar". Y añadió en la red social Bluesky que "tenía una actitud excelente. Entre pacientes charlábamos sobre intentar salir a dar un paseo en bicicleta de montaña. Eso ya no va a pasar".



Pretti era enfermero y trabajaba "para apoyar a veteranos en estado crítico". El hombre se graduó de la escuela secundaria en Green Bay, Wisconsin, en 2006, según informes de medios locales. Estudió enfermería antes de unirse al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).



Familia de Alex Pretti le responde a gobierno Trump

Funcionarios de la administración Trump han intentado tildar a Pretti de agresor violento, pero sus versiones se contradicen con un video, que AFP no ha verificado, difundido ampliamente por medios estadounidenses. Los padres de Pretti afirmaron que su hijo se había interpuesto frente a un agente federal que empujó a una manifestante poco antes de su muerte.



Denunciaron lo que llamaron "mentiras repugnantes" de la administración Trump y afirmaron que el arma que se le encontró a Pretti, que según las autoridades locales tenía licencia para portar, no estaba en su mano cuando le dispararon.

"Alex claramente no portaba un arma cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump", declararon sus padres en el comunicado. "Tenía el teléfono en la mano derecha y la izquierda, vacía, levantada por encima de la cabeza mientras intentaba proteger a la mujer que ICE acababa de empujar, todo mientras le rociaban con gas pimienta". La familia pidió al público que "sacara la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Estamos desconsolados, pero también muy enojados", dijeron.

