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Noticias Caracol  / MUNDO  / Detienen a presunto nuevo nuevo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación en México

Detienen a presunto nuevo nuevo jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación en México

Se trata del mismo grupo de alias El Mencho, otrora cabecilla que fue asesinado durante un operativo de captura desplegado el pasado 22 de febrero.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Captura de alias Jardinero
El Jardinero fue señalado por especialistas como parte de un grupo de líderes que quedó al frente del cartel.
EFE

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

El arresto ocurrió en el estado de Nayarit (oeste), en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor. García Harfuch explicó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

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"Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares", mencionó en un breve mensaje en su cuenta de X.

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Cabe recordar que la última vez que se efectuó un golpe de esta magnitud contra el CJNG fue el pasdo 22 de febrero, cuando uniformados de México y Estados Unidos dieron de baja a Nemesio Oseguera Cervates, conocido en el mundo criminal como 'El Mencho'. El criminal fue abatido en un operativo de seguridad en el que fueron dados de baja otros siete narcotraficantes. Su muerte desencadenó una ola de violencia en las estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas

La operación fue "planeada, desarrollada y ejecutada" por personal de la Secretaría de Marina (Semar), señaló el funcionario. En abril de 2021, el Gobierno de EE.UU. anunció sanciones contra Flores Silva, a quien identificó como uno de los dirigentes regionales del CJNG. Flores Silva, de 45 años, también ha sido señalado como jefe se seguridad de Oseguera Cervantes, según reportes de medios que citan a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó entonces que controlaba amplias zonas del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, y lo señaló de traficar con grandes cantidades de opiáceos y cocaína. También fue imputado en EE.UU. por conspiración para distribuir cocaína y heroína, así como por delitos con armas de fuego. Posteriormente, en junio de 2025, El Jardinero volvió a ser incluido en un paquete de sanciones contra altos mandos del CJNG, donde se le vinculó con la operación de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

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En febrero pasado, tras la muerte de El Mencho, fundador del CJNG, especialistas señalaron al ahora detenido como parte de un grupo de líderes que quedó al frente del cartel.

Paula Rozo
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