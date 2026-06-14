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Noticias Caracol  / MUNDO  / Momento del accidente de helicópteros en el cual murieron el Gaspi y Oliver Tree en Brasil

Momento del accidente de helicópteros en el cual murieron el Gaspi y Oliver Tree en Brasil

De acuerdo con las autoridades de Río de Janeiro, la colisión entre las aeronaves dejó seis personas muertas. Organismos especializados están indagando las causas del siniestro aéreo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gaspi y Oliver Tree
Gaspi y Oliver Tree murieron en accidente de tránsito.
Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), deja un saldo de seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales.

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(Le recomendamos: Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil)

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El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionó. Autoridades brasileñas también confirmaron que el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo de la aeronave junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

En declaraciones a medios de comunicación, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves. La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto de ambas aeronaves en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

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Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

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Detalles del accidente de los helicópteros

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aclaró que el incendio ya fue controlado y que los equipos de bomberos aún permanecen en el lugar para remover los restos de las aeronaves y los automóviles afectados.

Así mismo, Cavaliere detalló que en uno de los helicópteros viajaba el piloto junto a cuatro personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, sin aclarar el país, mientras que en la otra viajaba solo el piloto. Ambos pilotos, según el alcalde, contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

Según el funcionario, las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.

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De acuerdo con la autoridad municipal, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos.

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Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Con información de EFE

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