Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética; su padre exige justicia: "Que se investigue"

Una tragedia familiar destapó este fin de semana un caso que ha encendido las alarmas en torno a las cirugías estéticas en menores de edad y los procedimientos médicos irregulares en México. Paloma Nicole Arellano, de 14 años, murió en Durango tras complicaciones derivadas de una operación de implantes mamarios realizada en una clínica privada de la capital del estado.



Una cirugía oculta al padre

Carlos Arellano, padre de la joven, denunció públicamente lo sucedido y responsabilizó al hospital, a la madre de la menor y al médico que practicó la operación, quienes además serían pareja. De acuerdo con su testimonio, la cirugía fue realizada el pasado 12 de septiembre por el médico identificado como Víctor N, con autorización de la madre de la adolescente, pero sin su conocimiento.

El padre relató que la mujer lo engañó al decirle que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo en covid-19 y necesitaban aislarse en unas cabañas sin señal de teléfono. Días después, la madre le informó que la adolescente estaba internada de gravedad en una clínica, lo que lo llevó a pensar que se trataba de una complicación del supuesto contagio.

Según la denuncia, la cirugía derivó en graves complicaciones médicas: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral e inducción al coma. La menor permaneció intubada durante una semana hasta que finalmente falleció este sábado. Fue en el funeral cuando el padre se enteró de que su hija había sido sometida a un procedimiento estético.



“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, declaró Arellano en entrevista con El Sol de México. La Fiscalía de Durango ya tiene en curso la denuncia interpuesta por el padre.

El caso ocurre en un contexto marcado por la proliferación de clínicas irregulares en el país. De acuerdo con cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en los últimos tres años se han clausurado 97 establecimientos clandestinos donde se ofrecían cirugías estéticas y otros procedimientos sin cumplir las normas sanitarias.

Las cifras revelan que la mayor concentración de estas clausuras se dio en Ciudad de México (48 clínicas) y Estado de México (29), aunque también se detectaron casos en entidades como Guadalajara, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas y Michoacán.

El fallecimiento de Paloma Nicole revive la discusión sobre la pertinencia y regulación de las cirugías estéticas en adolescentes, así como la responsabilidad de los profesionales de la salud en estos casos. Diversos especialistas han advertido sobre los riesgos físicos y psicológicos de someter a menores a intervenciones de este tipo, además de cuestionar la legalidad de realizarlas sin el consentimiento de ambos padres.

