BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética; su padre exige justicia: "Que se investigue"

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética; su padre exige justicia: "Que se investigue"

La madre de la menor estaría implicada, pues se conoció que fue ella quien dio la autorización y le ocultó el procedimiento al padre.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 24 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Menor de 14 años muere por cirugía estética
El padre de la menor fue engañado.
Tomado de redes/Unsplash.

