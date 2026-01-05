Muere bebé de exparticipante de Acapulco Shore: "Una noticia muy difícil"

Fernanda Moreno, recordada exparticipante de 'Acapulco Shore' o 'La Isla', sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dar a conocer la noticia del fallecimiento de su primogénito Atlas, quien apenas tenía unos meses de vida.

El pasado 9 de octubre, la mexicana había compartido en sus perfiles la felicidad de la llegada de su primer bebé al mundo, una noticia que emocionó a toda su comunidad. "Es como si el tiempo se hubiera detenido y al mismo tiempo hubiera pasado volando. La verdad es que no hay palabras para describir lo que siento en este momento. Soy la más feliz del mundo", escribió en ese momento en sus redes.

Desde entonces, la mujer retrataba en fotos y videos lo que iba siendo su primera experiencia como madre. "Ser mamá es una experiencia complicada, no voy a mentir. Hay días en que me siento agotada, no duermo tan bien como solía hacerlo y Aún no me arreglo como antes, ni he regresado a mi ideal, pero todo eso se me olvida cuando veo su carita, cuando me sonríe", decía. Sin embargo, el pasado 3 de enero, la influencer dio a conocer su dolorosa pérdida.



¿Qué le pasó al bebé de Fer Moreno?

A través de su cuenta de Instagram, Fer Moreno anunció la partida de su bebé Atlas, quien realmente falleció el pasado 25 de diciembre. La famosa mexicana pasó en privado y rodeada de su familia estos dolorosos momentos en fechas especiales y decidió dar la noticia al mundo algunos días después.



"Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él", escribió.



Moreno no detalló las causas de muerte del pequeño Atlas, pero pidió a su comunidad y a las personas en general respeto por el duelo que está atravesando ella y su pareja. "Quiero pedirles que respeten el profundo dolor que su papá y yo estamos pasando en este momento. Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos".

Finalmente, la mexicana agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de ella y de su bebé y que, sin saber de la tragedia, seguían enviándole buenos deseos para su bebé. "Cada uno de ustedes fue testigo del cambio y la bendición que Atlas trajo a nuestras vidas. Por favor manténganos en sus oraciones y pensamientos. Estamos tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Atlas siempre estará en nuestros corazones".

Luego de esas emotivas palabras en sus historias de Instagram, la mujer publicó en su perfil una galería de fotos de los días que pudo disfrutar con su hijo recién nacido. En ellas se puede ver instantáneas del pequeño durmiendo y sonriendo a la cámara; así como paseos que dieron los padres en la playa y salidas que hicieron junto a su hijo y sus mascotas. "Atlas te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere. 9/10/25 - 25/12/25", escribió la mujer en la publicación.

Moreno quitó la opción de comentarios en esta publicación, pero sus seguidores le han mostrado sus condolencias y le han enviado fuerzas con comentarios en anteriores posteos sobre el bebé. "Nadie merece esto. Y solo los que tenemos hijos sentimos su dolor. Porque el amor a nuestros bebés es inexplicable"; "Lo lamento tanto Fer, desde que soy mamá cada bebé me duele como si fuera mío... espero Dios ayude a reencontrar de nuevo el rumbo en tu vida, que te ayude a entender con sabiduría cada momento que paso", le escribieron algunos solidarizándose con su situación.

