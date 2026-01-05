En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Muere bebé de exparticipante de Acapulco Shore: "Una noticia muy difícil"

Muere bebé de exparticipante de Acapulco Shore: "Una noticia muy difícil"

La famosa influencer dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. El bebé tenía tan solo dos meses de vida.

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de ene, 2026
Bebé de Fer Moreno
El hijo de Fer Moreno nació el 9 de octubre de 2025 -
Foto: @fershymp

