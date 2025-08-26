La impactante razón que habría dado mujer amish para acabar con la vida de su hijo

Las autoridades del Condado de Tuscarawas, en el estado de Ohio, Estados Unidos, se encuentran investigando la muerte de dos personas, padre e hijo. Los hechos alrededor de los decesos tendrían como foco a la madre de la familia, quien sería la responsable de al menos una de las muertes.

"El sábado 23 de agosto de 2025, aproximadamente a las 10:39 horas, los agentes y los guardabosques de Atwood respondieron a un incidente en el que una mujer y tres de sus hijos estrellaron un carrito de golf en el lago Atwood, junto a Atwood Marina West. Tras ayudar a la mujer a salir del agua, esta hizo declaraciones preocupantes sobre conversar con Dios. Su hija de 15 años y sus hijos gemelos de 18 años salieron del agua por sí solos y se encontraban a salvo", se lee en un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas, firmada por el jefe Orvis L. Campbell.



¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con el sheriff, resultó evidente que el choque fue intencional por parte de la mujer. "Esta familia es Amish y reside en el condado de Homes; según se informa, solo visitaban el lago durante el fin de semana. La conversación con la mujer y los niños provocó preocupación en las unidades que respondieron por la seguridad de un hijo de cuatro años y de su esposo, quien no pudo ser localizado. A lo largo del día, se registraron numerosos lugares sin encontrar al niño de cuatro años ni al esposo", agregan en el texto.

Sobre las 6:00 p. m. del mismo sábado, buzos del equipo de búsqueda encontraron el cuerpo del niño de cuatro años en el extremo de un muelle en el lago Atwood. Al siguiente día fue hallado el cuerpo del padre. Las autoridades habían dicho que la madre de la familia se encontraba hospitalizada por problemas de salud mental y que mientras el esposo seguía desaparecido se temía que su seguridad estuviera en duda. "Fue visto por última vez por un testigo no familiar alrededor de la 1:15 horas con la madre en el mismo muelle donde posteriormente se localizó al niño de cuatro años". Los otros hijos fueron entregados a otros familiares por ahora.



En un comunicado posterior publicado el domingo, las autoridades confirmaron que un sonar localizó una imagen prometedora a unos 50 metros del borde del muelle. "Buzos se adentraron en el agua y localizaron a un hombre blanco, que se cree es el padre desaparecido (dato después confirmado), a las 8:30 a. m. La Oficina Forense acudió al lugar y el cuerpo quedó bajo su custodia. Los detectives del sheriff dedicarán el resto del día a ejecutar una orden de registro para buscar más pistas que permitan reconstruir esta inusual tragedia".

La impactante razón que habría dado mujer amish para acabar con la vida de su hijo

Este lunes 25 de agosto, en una rueda de prensa presidida por el sheriff Campbell, se reveló la información que han recabado las autoridades hasta el momento sobre este caso. De acuerdo con declaraciones de las autoridades, la madre de la familia amish, cuya identidad no ha sido revelada, habría confesado el asesinato de su hijo de cuatro años. La razón que dio para acabar con la vida del menor de edad dejó perplejos a los investigadores.

"La mujer ha admitido que metió al niño de cuatro años al agua porque cree que se lo ordenaron. Parece sincera sobre el hecho de que se le ordenó hacer esas cosas", aseguró el sheriff en sus declaraciones. El uniformado dijo que en cada entrevista que se le ha hecho a la mujer, ella indicó que metió al niño en el agua "para ofrecérselo a Dios". Campbell también dijo que ella y su esposo se lanzaron al agua porque "Dios les hablaba". "Creemos que él se metió en el agua y probablemente murió horas antes que el niño. Creían que estaban hablando con Dios y recibiendo misiones de Dios, y que este señor también había cumplido una misión, como le dijeron", concluyó el sheriff.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICAS CARACOL