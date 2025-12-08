Mujer cayó de décimo piso de un edificio con sus dos hijos de tres años en España: estado de menores

Una mujer de 48 años murió este sábado 6 de diciembre tras caer desde un décimo piso en un edificio del distrito de Madrid, España, conocido como Ciudad Lineal junto a sus dos hijos de tres años, quienes permanecen hospitalizados con heridas de gravedad. El suceso se produjo específicamente en la calle Ricardo Ortiz y fue reportado por vecinos del inmueble a primera hora de la mañana a los equipos de emergencia, quienes acudieron con rapidez. Las autoridades han señalado que no se trata de un caso de violencia de género.

Los primeros avisos se registraron alrededor de las 9 a. m., hora local, cuando residentes alertaron sobre una fuerte caída en la zona comunitaria situada en la parte trasera del edificio. Equipos de Samur-Protección Civil confirmaron en el lugar el fallecimiento de la mujer y estabilizaron a los menores antes de su traslado urgente a hospitales madrileños. Según la entidad Emergencias Madrid, los dos niños fueron llevados en estado muy grave a centros distintos, uno al Hospital Universitario 12 de Octubre y otro al Hospital Infantil Niño Jesús.

Según informó el medio local RTVE, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación desde el inicio, con la participación de la Policía Municipal y de los Bomberos del Ayuntamiento, que ayudaron a asegurar la zona y facilitar el trabajo de los sanitarios. Fuentes policiales citadas por la agencia internaciconal EFE indicaron al medio que las pesquisas no apuntan a un episodio de violencia de género y que se trabaja en determinar la secuencia de los hechos dentro de la vivienda.



¿Quién era la víctima? Esto se sabe

Una reconstrucción más detallada del momento de la caída fue contada por un camarero de una cafetería cercana, como publicó El País de España. El trabajador relató que estaba abriendo el local cuando escuchó “un estruendo muy grande” procedente del edificio contiguo y que la policía llegó “ni dos minutos” después. El hombre señaló que intentó acercarse con otros vecinos a la zona ajardinada donde quedaron la mujer y los pequeños, pero los agentes no permitieron el acceso mientras los equipos de emergencia actuaban.



El País también recogió testimonios de residentes del barrio que afirmaron haber visto frecuentemente a la mujer paseando con un carrito doble gemelar. Una vecina, identificada como Susana, explicó que los niños “ayer cumplieron 3 años” y que solían desplazarse por el barrio junto a una cuidadora: "Los veíamos con ella por la calle y en el parque, son muy simpáticos y guapísimos, llaman la atención". “No se relacionaba mucho, estaba siempre sola, estamos todos conmocionados”, manifestó otro testigo al diario citado. Otros habitantes mencionaron que los menores acudían a un colegio ubicado a pocos minutos de la vivienda y que la familia llevaba relativamente poco tiempo en el edificio.



Varios vecinos relataron al medio que, minutos antes de precipitarse, la mujer habría manifestado en voz alta su intención, lo que desencadenó la llamada inmediata a las autoridades. Así lo detalló Ramón Parrondo, de 52 años, al País de España: “La policía llegó tan rápido porque los vecinos habían dado la voz de alarma, ya que minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”. Otros habitantes del inmueble dijeron que la habían escuchado en ocasiones comentar que la estaban observando o grabando, según la reconstrucción publicada.

El Confidencial de España también citó testimonios de comerciantes del barrio, entre ellos el de un tendero que afirmó: “Ayer mismo vinieron los niños a la tienda porque celebraban su cumpleaños”. Otro residente señaló que la mujer decía con frecuencia que la estaban “espiando” y que la grababan “con cámaras”. Además, otra vecina indicó que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”.

El informe de los equipos de Samur-Protección Civil precisó que, pese a la atención médica, no se logró salvar a la mujer a su llegada, pero continuaron atendiendo a los menores, quienes fueron trasladados de inmediato por la gravedad de las lesiones. Tanto El País como otros medios indicaron que en el operativo participaron numerosas ambulancias y vehículos policiales.

Por lo pronto, la investigación policial continúa abierta y se centra en aclarar las circunstancias previas a la caída. Tanto las fuentes policiales consultadas por los medios como los servicios de emergencia han insistido en que no se trata de un caso de violencia de género. Según publicó El País, las primeras líneas apuntan a un suicidio de la mujer. Los dos menores permanecen ingresados en unidades especializadas y su estado sigue siendo muy grave.

