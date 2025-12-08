En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MARÍA CORINA MACHADO
LA PICOTA
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer cayó de décimo piso de un edificio con sus dos hijos de tres años en España: estado de menores

Mujer cayó de décimo piso de un edificio con sus dos hijos de tres años en España: estado de menores

El suceso ocurrió en un edificio del distrito Ciudad Lineal, en Madrid, España. Los menores de edad tienen tres años de edad y serían gemelos. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Mujer cayó de décimo piso de un edificio con sus dos hijos de tres años en España: estado de menores
Mujer cayó de décimo piso de un edificio con sus dos hijos de tres años en España: estado de menores
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad