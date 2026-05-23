Mujer francesa abandonó a sus hijos de 4 y 5 años en carretera de Portugal: esto se sabe

Un tribunal de Portugal ordenó la prisión preventiva de una mujer francesa, de 41 años, y su pareja, de 55, acusados de abandonar a sus dos hijos pequeños —de cuatro y cinco años— en una carretera del sur del país. Serán juzgados por los delitos de abandono y maltrato infantil.

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El hombre también fue acusado de agresión con agravantes contra uno de los niños, según informó el tribunal tras interrogar a la pareja. Los dos fueron trasladados en una furgoneta policial que salió directamente del garaje del juzgado.

El caso ha acaparado la atención pública en Portugal y Francia desde que los dos niños pequeños fueron encontrados el martes por la noche llorando junto a una carretera cerca de Alcácer do Sal, a unos 100 kilómetros al sur de Lisboa.



Según los medios portugueses, los niños llevaban maletas con comida y agua, pero no documentos de identidad.



La detención de los responsables

La pareja fue arrestada el jueves por las autoridades portuguesas en una cafetería del centro de Fátima y llevada ante un juez de instrucción el viernes en el juzgado de Setúbal.



"Tras un suceso como este, el abandono de dos niños pequeños, encontrar a esta pareja tranquilamente en una terraza durante horas fue bastante impactante", declaró a la cadena de televisión portuguesa SIC Carlos Canatario, portavoz de la Real Policía Nacional de Portugal.

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"Su comportamiento denotaba cierta indiferencia ante la situación, ya que no respondieron mucho. Parecían muy retraídos y, por lo tanto, no reaccionaron", indicaron las autoridades.

Fueron interrogados durante varias horas en el juzgado en la primera sesión del viernes. A su llegada al juzgado, el hombre, identificado por las autoridades como Marc B., gritó dos veces "Te quiero" en francés, mientras la madre del niño, identificada como Marine R., tarareaba una melodía.

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Poco después de la medianoche del viernes, cuando Marc B. salía del juzgado en una furgoneta policial, gritó "¡Portugal Armagedón!" a los periodistas que se habían congregado en el exterior.

El sábado por la mañana, la policía se aseguró de que los dos niños permanecieran dentro del vehículo que los transportaba hasta que este entró completamente en el garaje del juzgado y las puertas se cerraron.

Los niños han sido protegidos por una familia de acogida francesa en Lisboa, a la espera de su regreso a Francia.



Niños con los ojos vendados

Las autoridades portuguesas informaron que los hermanos vivían con su madre en Colmar, al este de Francia, mientras que su padre tenía un régimen de visitas limitado y supervisado.

Las autoridades francesas buscaban a la madre y a los niños desde el 11 de mayo, cuando el padre denunció su desaparición y Francia emitió posteriormente una orden de arresto europea.

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La conductora que encontró a los niños, Eugenia Quintas, declaró a la AFP que uno de los niños dijo que les habían vendado los ojos y les habían dicho que buscaran un juguete escondido.

Cuando se quitaron las vendas, su madre y su coche habían desaparecido. "Cada uno llevaba una naranja, una pera y una botella de agua. No vimos ningún signo de maltrato", afirmó.

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Las autoridades indicaron que la pareja aparentemente no tenía ninguna conexión conocida con Portugal.



Sexóloga y exoficial

Los perfiles de los dos sospechosos han avivado el interés público en el caso. La mujer se describía en redes sociales como sexóloga especializada en prácticas corporales, dinámicas del desarrollo y atención al trauma.

Su pareja es un exagente de la gendarmería francesa que dejó el cuerpo en 2010 y, según informes de la prensa francesa, ha compartido contenido conspirativo y antisemita en línea.

Con información de AFP.