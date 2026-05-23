Trump dice estar dividido entre cerrar un acuerdo con Irán o retomar ataques contra el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este sábado con dos medios y en uno de ellos dijo estar dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán. En otro informativo, declaró que está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo.

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En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, Trump dijo que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril. (Lea también: Tensión en Oriente Medio: dron provocó incendio en central nuclear de Emiratos Árabes Unidos)

Sin embargo, en declaraciones a CBS señaló que Irán está "cada vez más cerca" de aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Pero también advirtió que el régimen iraní se enfrenta a "un golpe tan duro" que ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.



Ambos medios informaron también que Trump tenía previsto hablar por teléfono con los líderes del Golfo más tarde.



Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

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El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación. (Lea también: Sorpresiva renuncia de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia del Gobierno Trump: ¿por qué?)



¿Cuál es la posición de Irán?

El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.

El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf; y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, han señalado que "durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas".

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, evitó, sin embargo, presentar un acuerdo como inminente y pidió esperar "tres o cuatro días" más para comprobar la evolución de las conversaciones.

Según el portavoz, las partes buscan actualmente acordar un memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos que ha sido intercambiada varias veces entre ambas delegaciones mediante mediación paquistaní.

En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, coincidió con Baghaei al afirmar que se han logrado "algunos avances" en las conversaciones y sugirió que podría haber novedades próximamente.

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"Se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaró Rubio durante un acto en la embajada estadounidense en Nueva Delhi.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP