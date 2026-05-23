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Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | EE. UU. desplegó helicópteros en Caracas durante simulacro de evacuación en la embajada

Video | EE. UU. desplegó helicópteros en Caracas durante simulacro de evacuación en la embajada

De acuerdo con el Gobierno de Venezuela, el procedimiento habría sido autorizado como parte de los protocolos de seguridad y protección diplomática entre ambos países.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de may, 2026
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Video | EE. UU. desplegó helicópteros en Caracas durante simulacro de evacuación en la embajada

Estados Unidos comenzó este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro, que se realiza "ante eventuales situaciones médicas" o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local (14:00 GMT) y se extenderá hasta pasado el mediodía 16:00 GMT).

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"En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo", dijo la representación diplomática estadounidense en sus redes sociales.

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La embajada acompañó el mensaje con un video del aterrizaje de las dos aeronaves en su sede diplomática y añadió que sigue "avanzando" en el plan de tres fases de la Casa Blanca para Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro: estabilización, recuperación y transición.

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El Gobierno de Venezuela informó el jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar este sábado un simulacro en su embajada en Caracas como parte de "los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática".

El Ejecutivo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló que dos aeronaves realizarían sobrevuelos controlados en Caracas y operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana.

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Según informó en su momento el Ejecutivo chavista, la actividad se desarrolla en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de "autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad".

La Administración de Rodríguez también dijo que el simulacro contaría "con la coordinación y participación de la Cruz Roja Venezolana en los componentes asociados al ejercicio de evacuación y atención de emergencias".

Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en enero por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett, quien sustituyó el pasado mes a Laura Dogu.

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AGENCIA EFE

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