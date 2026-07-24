Fugitivo buscado en Colombia por torturar y matar a un hombre cayó en España: así lo hallaron

La Policía de España detuvo en Madrid a un fugitivo al que las autoridades colombianas buscaban como presunto autor de un delito de homicidio, lesiones y detención ilegal en el marco de una rivalidad entre bandas y para el que piden 60 años de cárcel. Según informaron las autoridades de ese país, el detenido estaba reclamado por su participación en un crimen cometido en 2025.

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Las pesquisas policiales comenzaron en julio, al tener conocimiento de la posible presencia en España del señalado asesino, tras lo que se pudo localizar su domicilio en Madrid, donde trabajaba y vivía junto a su pareja y una hija, al parecer, desde julio de 2025. Aunque el detenido mantenía un perfil bajo para evitar su arresto, un dispositivo policial llevado a cabo el pasado martes 21 de julio permitió su detención, tras lo que fue puesto a disposición judicial.



¿Qué crimen cometió en Colombia?

Según lo reportado por la Policía de España, el sujeto era integrante de una banda conocida como Rebeldes y, en compañía de otros miembros del grupo, citó a la víctima del homicidio para determinar si era un infiltrado de un grupo rival conocido como Cordillera. Ambos delinquen en el departamento de Risaralda. El hombre al que asesinaron fue atado primero de pies y manos, “interrogándolo y golpeándolo con brutalidad entre todos, para posteriormente acabar con su vida mediante estrangulamiento”, detallaron las autoridades ibéricas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Pereira, el capturado es Alejandro Cardona Hernández, alias Cripiliano, “cerebro de los desmembramientos, descuartizados y embolsados, y vinculado a homicidios y violencia desproporcionada en Pereira y Dosquebradas”, y que tenía circular roja de Interpol. Las autoridades colombianas detallaron que era buscado por los delitos de homicidio, tortura, ocultamiento y otros hechos relacionados con el porte ilegal de armas.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE