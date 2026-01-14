“Me mordían una y otra vez": mujer perdió dos dedos del pie por picaduras de arañas

El querer sentirse cómodo y seguro en el hogar es fundamental para las personas, sin embargo, para Patricia Shields, una mujer de Florida, en Estados Unidos, no pudo tener esa posibilidad debido a que en un complejo de viviendas donde ella residía vivió una crisis de salud con consecuencias permanentes por culpa de las arañas.



De acuerdo a lo publicado por Univisión Orlando, Shields ha iniciado una acción legal contra la administración de los Grand Oak Apartments, ubicados en Largo, una ciudad en Florida, tras sufrir la amputación de dos dedos del pie debido a complicaciones derivadas de múltiples picaduras de araña ocurridas dentro de su unidad.



¿Cómo perdió la mujer sus dedos por culpa de las picaduras de araña?

El conflicto legal en el que se encuentran ambas partes detalla un entorno de vida hostil marcado por una plaga de arañas. Según los documentos judiciales, la demandante comenzó a notar la presencia de estos animales poco después de mudarse al inmueble en 2024. Shields relató que los encuentros con los insectos eran frecuentes, localizándose principalmente en el área del baño, donde fue atacada en repetidas ocasiones.

Los hechos no se tratan de un caso aislado, sino que la demandante fundamenta su acusación en la presunta negligencia por parte de la administración del conjuno, ya que Shields asegura haber informado en varias ocasiones sobre la situación. En un esfuerzo por ser escuchada y aportar pruebas tangibles, llegó incluso a recolectar una muestra de las arañas en una bolsa para mostrárselas a los encargados de mantenimiento. No obstante, la mujer afirma que sus quejas no fueron escuchadas.

De acuerdo con la estación de televisión de Estados Unidos WDBJ7, la mujer menciona que esta experiencia “fue horrible. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida”, dijo Shields. “Me mordían una y otra vez. Siempre era en el baño”, declaró. El impacto médico de las picaduras fue devastador, aunque muchos de estos ataques suelen provocar síntomas leves, en el caso de Shields se desencadenaron infecciones graves que no respondieron favorablemente al tratamiento médico, por lo que, ante el riesgo de complicaciones, los doctores decidieron que para salvar su salud, lo mejor era amputar sus dedos.



De acuerdo con el medio estadounidense, la mujer habría mencionado que ya había intentado librarse del contrato que la tiene atada a la residencia: "Cuando fui y les pedí que me liberaran del acuerdo mutuo de arrendamiento, me dijeron que no”, dijo Shields, quien antes de llegar a estos apartamentos había perdido su hogar anterior por las inundaciones provocadas por el huracán Helene, lo que la llevó a depender de programas de asistencia como la Sección 8 y beneficios por discapacidad.



¿Qué responden los demandados ante esta situación?

Por su parte, la defensa de los administradores del complejo han negado las acusaciones de negligencia y han solicitado que la demanda sea desestimada porque no existe evidencia suficiente que demuestre un vínculo entre la presencia de arañas en el departamento y las lesiones mencionadas por la mujer.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL