Mujer que entró a un banco con cadáver de su tío: “No me di cuenta de que estaba muerto”

El impactante caso de una mujer que entró a un banco con el cadáver de su tío sigue dando que hablar. Recientemente, la protagonista de esta historia, que fue dejada en libertad, habló de lo ocurrido.

En declaraciones con el medio Folha de S.Paulo, Érika de Souza explicó que ella no se percató de la muerte de su ser querido.

“No puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?”, dijo.

Asimismo, la mujer que entró a un banco con un cadáver se defendió de todos los comentarios negativos que recibió tras la viralización del caso.

“No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa persona de la que habla la gente, no soy un monstruo”, agregó de Souza.

Incluso, la ciudadana afirmó que antes de ingresar a la entidad financiera sostuvo una conversación con su tío, quien, según ella, le respondió que sí para que esta le sostuviera la cabeza.

Para concluir sus argumentos de defensa, esta mujer manifestó que no recordaba bien lo sucedido debido a los medicamentos que consumió aquel día. También, hizo hincapié en que ella no era la cuidadora de su familiar.

“Él era independiente, caminaba, hacía lo que quería, tenía buena memoria. No estaba en silla de ruedas y yo no era su cuidadora”, concluyó.

Así ocurrieron los hechos

De Souza se presentó a un banco de Río de Janeiro, Brasil, con el cadáver de su tío, para retirar un préstamo de 17.000 reales, casi 13 millones de pesos colombianos.

En un video grabado por los empleados del banco se puede ver cuando la mujer intenta de varias maneras sostener el cuerpo sin vida de su tío, lo cual hizo sospechar a los trabajadores de la entidad, quienes tomaron la determinación de llamar a las autoridades.

El responsable de la sucursal bancaria manifestó que "ella intentó simular que él lo firmaba. Ya entró muerto al banco".

Las autoridades llegaron hasta el sitio, constataron que Paulo Roberto Braga llevaba unas cuantas horas de fallecido y trasladaron el cadáver a Medicina Legal.

La entidad financiera declaró que llamó a las autoridades tan pronto se percató del intento de estafa y afirmó estar dispuesta a colaborar con la justicia para esclarecer el caso.

