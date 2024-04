Mujer entra a banco con un cadáver para hacerle firmar un préstamo: increíble video

Una mujer se presentó a un banco de Río de Janeiro, Brasil, con el cadáver de un familiar, para retirar un préstamo de 17.000 reales, casi 13 millones de pesos colombianos.



Esta persona fue identificada como Érika de Souza Nunes. El familiar, su tío, era un hombre de 68 años, conocido como Paulo Roberto Braga.

En un video grabado por los operarios del banco se puede ver el momento en que la mujer intenta de varias maneras sostener el cuerpo sin vida de su tío, lo cual hizo sospechar a los empleados de la entidad, quienes tomaron la determinación de llamar a las autoridades.

Mulher leva morto para sacar R$ 17 mil em banco: 'Se o senhor não assinar, não tem como', disse à gerente



Érika de Souza Vieira Nunes levou o cadáver em uma cadeira de rodas para assinar empréstimo pic.twitter.com/YqkEVGzwgi — Fernando Santos (@PortalAmazonMix) April 17, 2024

Fabio Luiz, responsable de la sucursal bancaria Itaú Unibanco, manifestó que "ella intentó simular que él lo firmaba. Ya entró muerto al banco".

El Servicio Móvil de Atención de Emergencias de Brasil y la Policía Nacional llegaron hasta el banco y constataron que Paulo Roberto Braga llevaba varias horas fallecido.

Publicidad

De inmediato, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal del país suramericano y actualmente se encuentran las autoridades investigando las causas de la muerte de este hombre.

"Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera. No puedo firmar por ti. Firma para no darme más dolores de cabeza", le decía la mujer al cuerpo inerte.

Publicidad

De acuerdo con TV Globo, en la comisaría de la Policía, Érika de Souza indicó que ella era la cuidadora del fallecido y que él “se encontraba débil”.

Esta mujer está siendo investigada por malversación de fondos y profanación de un cadáver.

Por último, el banco declaró que contactó al Servicio Móvil de Atención de Emergencias de Brasil tan pronto como identificó la situación y colaborará activamente con las autoridades para esclarecer el caso.