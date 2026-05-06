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Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió Ted Turner, fundador de CNN y visionario de los medios de comunicación: ¿quién era?

Murió Ted Turner, fundador de CNN y visionario de los medios de comunicación: ¿quién era?

El fundador de la cadena de televisión CNN, la primera en cubrir noticias las 24 horas del día, falleció a los 87 años. Conozca la trayectoria de Ted Turner.

Por: AFP
Actualizado: 6 de may, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Murió Ted Turner, fundador de CNN y visionario de los medios de comunicación: ¿quién era?
Ted Turner fundó CNN en 1980.
Ben Rose/Getty Images/AFP

Ted Turner, quien transformó las noticias televisivas con la creación de CNN en 1980, falleció a los 87 años, según informó la cadena este miércoles. CNN revolucionó la radiodifusión tradicional con su compromiso con las noticias de última hora las 24 horas del día y alcanzó reconocimiento mundial con su cobertura de la Guerra del Golfo en 1990-91.

Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición y confiar en su propio juicio”, dijo a través de un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide.

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Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”, agregó Thompson.

¿Quién era Ted Turner?

Nacido en Cincinnati, Ohio, en noviembre de 1938, Robert Edward "Ted" Turner III asistió a un internado militar en Tennessee y posteriormente a la Universidad de Brown, pero fue expulsado antes de graduarse. Turner se hizo cargo de un negocio familiar de publicidad en crisis después de que su padre, desesperado por problemas financieros, se suicidara.

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Tras adquirir varias emisoras de radio, la compra por parte de Ted Turner de una emisora de Atlanta con dificultades en 1970 marcó su incursión en la televisión. Diez años después, esta se convirtió en la emisora insignia de su sistema nacional, Turner Broadcasting System, cuyas ganancias invirtió en el lanzamiento de CNN.

CNN se lanzó en 1980 como la primera cadena de noticias por cable con transmisión las 24 horas, ganando popularidad en Estados Unidos y posteriormente a nivel internacional. Su lanzamiento coincidió con el éxodo de la televisión abierta al cable, y CNN se convirtió en una fuente clave de noticias durante la Guerra del Golfo de 1990-1991, ofreciendo una amplia cobertura en directo mediante tecnología satelital.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias 24 horas, como Fox News, del eterno rival de Turner, Rupert Murdoch, MSNBC e innumerables emisoras en todo el mundo. El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT para deportes y entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

Ted Turner, el empresario deportivo

Turner compró el equipo de béisbol Atlanta Braves en 1976, el cual participó en varias Series Mundiales, ganando en 1995. Vendió su participación como parte del acuerdo con Time Warner, pero el equipo continuó jugando en el Turner Field hasta 2016. También fue propietario de los Atlanta Hawks de la NBA y los Atlanta Thrashers de la NHL, ambos transferidos a Time Warner como parte del megaacuerdo de 1996.

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En otros ámbitos deportivos, Turner capitaneó con éxito el yate estadounidense Courageous, con el que ganó la Copa América de 1977. Un incidente náutico intensificó la rivalidad entre Turner y Murdoch en 1983, cuando un yate patrocinado por Murdoch colisionó con el de Turner en la regata Sydney-Hobart, hundiendo la goleta de Turner.

Posteriormente, Turner retó a Murdoch a una pelea a puñetazos, y ambos íconos mediáticos continuaron su rivalidad en el mundo de los negocios. Turner creó los Juegos de la Buena Voluntad en la década de 1980 como parte de un esfuerzo por aliviar las tensiones internacionales durante la Guerra Fría, en medio de los boicots olímpicos liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Los últimos eventos se celebraron en 2001.

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AGENCIA AFP
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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