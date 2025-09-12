Murió actriz de cine para adultos a los 33 años en Costa Rica: esto es lo que se sabe

La estrella del cine para adultos y modelo de OnlyFans, Natalia Rae, falleció a los 33 años mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica. El trágico suceso ocurrió el pasado 2 de septiembre, cuando la joven fue encontrada inconsciente en la habitación de su hotel. Las circunstancias exactas de su muerte están siendo investigadas por las autoridades costarricenses, quienes hasta el momento no han encontrado indicios de violencia o actividad criminal.

Natalia Rae, también conocida profesionalmente como NatPack, era una figura reconocida en plataformas como MyFreeCams y había sido galardonada como CAMStar 2023 por AVN, un medio especializado en la industria, de acuerdo a lo publicado por la revista People. La noticia de su deceso fue confirmada por su propia hermana a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales, donde expresó el profundo dolor de la familia y el impacto que la actriz tuvo en la vida de quienes la conocieron.

Un día antes de su fallecimiento, Rae había compartido un mensaje en Snapchat indicando que había sufrido una lesión en las piernas tras un resbalón y que se encontraba descansando en su habitación. Este fue el último contacto público de la actriz antes de ser descubierta sin vida por los equipos de emergencia que acudieron al llamado del hotel.



Las autoridades en Costa Rica han declarado que, tras una primera inspección, el cuerpo de Natalia Rae no presentaba señales externas de violencia, lo que ha llevado a descartar la hipótesis de un crimen en esta etapa de la investigación. Sin embargo, la causa oficial de su muerte permanece bajo estudio, generando un velo de misterio alrededor de este súbito desenlace.

El inesperado fallecimiento de Natalia Rae en el extranjero ha presentado desafíos adicionales para su familia. Con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y, crucialmente, repatriar su cuerpo a Estados Unidos, su país de origen, se ha creado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe. "Nuestra querida, dulce, amorosa y vibrante amiga Natalia Rae falleció inesperadamente, dejándonos desconsolados. Su cuerpo todavía está en el extranjero y su familia necesita ayuda para cubrir los costos para traerla a casa y darle la despedida que ella merece", reza el mensaje de la campaña, que busca el apoyo de amigos, fans y la comunidad en general en este difícil momento.

La hermana de Natalia enfatizó el valor de la actriz para sus seguidores: "Sé que fue una luz en sus vidas, tanto como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me demostró cuánto significaban para ella". Estas palabras reflejan el cariño y la conexión que Rae cultivó con su público a lo largo de su carrera. La comunidad del entretenimiento lamenta la pérdida de una de sus figuras, mientras la espera por las conclusiones de la investigación en Costa Rica continúa.

Hi all this is Natalia’s sister, and I hate that I have to do this.



While on vacation, living her best life as always, my light of a sister passed away. I know that she was as much a light in your life as she was in mine, and the way she spoke of you all told me how much she… — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 4, 2025

