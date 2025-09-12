En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió actriz de cine para adultos a los 33 años en Costa Rica: esto es lo que se sabe

Murió actriz de cine para adultos a los 33 años en Costa Rica: esto es lo que se sabe

Natalia Rae, actriz de cine para adultos, fue hallada muerta en la habitación del hotel donde se hospedaba. La causa de su deceso aún se desconoce, según las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 12, 2025 05:41 p. m.
Fallece actriz de cine para adultos
Las autoridades en Costa Rica han declarado que, tras una primera inspección, el cuerpo de Natalia Rae no presentaba señales externas de violencia.
X: @Natalia_Rae_

