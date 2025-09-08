Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Autoridades de Kirguistán dan por muerta a Natalia Nagovitsina, alpinista rusa atrapada en montaña

Autoridades de Kirguistán dan por muerta a Natalia Nagovitsina, alpinista rusa atrapada en montaña

Luego de una nueva búsqueda con drones, la Federación de Montañismo de Kirguistán declaró que la alpinista falleció. Lleva más de tres semanas atrapada.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:20 p. m.
Natalia Nagovitsina
Natalia Nagovitsina quedó atrapada el 12 de agosto en una montaña en Kirguistán -
Foto: Documental 'Quédate con Khan Tengri' / Redes sociales