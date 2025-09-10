Falleció a los 95 años Alicia Vásquez, madre del cantante Juanes

En la madrugada del lunes 8 de septiembre, falleció en Medellín Alicia Vásquez, madre del cantante colombiano Juanes, a los 95 años de edad. Según trascendió, su muerte obedeció a causas naturales. Hasta el momento, ni el artista ni su familia han emitido declaraciones públicas, manteniendo la discreción que siempre ha caracterizado su vida privada.



La mamá de Juanes: una inspiración para su carrera

Doña Alicia fue una presencia fundamental en la trayectoria personal y profesional del intérprete de La camisa negra. Su influencia quedó inmortalizada no solo en la memoria de sus hijos, sino también en el arte de Juanes: en 2007, una de sus frases más recurrentes inspiró el título del disco “La vida… es un ratico”, uno de los álbumes más representativos de su carrera. “Juan vive a mil, siempre estresado, y yo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico”, solía repetirle, palabras que terminaron marcando tanto al artista como a sus seguidores.

El vínculo con su madre también fue plasmado en tinta: en 2021, Juanes reveló un tatuaje en su honor en el brazo derecho, acompañado de un mensaje en redes sociales donde la definió como “mujer fuerte, guerrera, sabia y tierna”. Ese mismo año, tras meses de distanciamiento por la pandemia, el músico compartió la emoción de poder volver a abrazarla en Medellín, justo antes de que ella cumpliera 91 años.

Además de su rol como madre, Alicia Vásquez fue una inspiración constante en la visión de Juanes sobre la vida. Sus palabras sencillas y cargadas de sabiduría cotidiana lo acompañaron en los momentos más complejos de su carrera y, en gran medida, moldearon su manera de entender la música y la existencia.



Aunque aún no se conocen detalles sobre las exequias, el legado de doña Alicia trasciende lo íntimo y se refleja en canciones que han marcado generaciones. En medio del silencio público de la familia, queda la certeza de que su huella en la vida de Juanes y en la cultura musical colombiana es imborrable.

