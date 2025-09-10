Publicidad

Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Falleció a los 95 años Alicia Vásquez, madre del cantante Juanes

Falleció a los 95 años Alicia Vásquez, madre del cantante Juanes

La madre del artista fue una de sus más grandes inspiraciones en su carrera artística.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:07 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
La madre de Juanes murió a los 95 años.
Foto: AFP