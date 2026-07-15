Nayib Bukele y el club de "nuevos millonarios" que ha surgido durante su mandato en El Salvador

Un artículo del diario El País se refiere al “nuevo club de millonarios” que ha surgido en El Salvador bajo la batuta de Nayib Bukele, mandatario del país centroamericano que está en búsqueda de su tercer mandato como presidente. Con una reforma de reelección indefinida, el Congreso salvadoreño, encabezado por el partido Nuevas Ideas, abolió el límite de los dos mandatos consecutivos, lo que le permitirá a Bukele no soltar el poder. Esta situación le ha costado al jefe de Estado varias críticas en torno a la concentración de poder que él ha sembrado en El Salvador. Paralelo a esto, el artículo del diario mencionado habla sobre una nueva élite, perteneciente al círculo más cercano del presidente salvadoreño.

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Según el diario El País, esta élite creció patrimonialmente un 700 %, analizando 75 declaraciones que evidencian que 21 funcionarios aumentaron su riqueza de manera vertiginosa. En la lista aparecen nombres como el de Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de Bukele; Miguel Kattán, secretario de Comercio, el propio Nayib Bukele, Carolina Recinos, Douglas Rodríguez, entre otros.



Bryan Avelar, periodista de El País que escribió la nota ‘Los nuevos oligarcas de El Salvador: la vertiginosa bonanza del círculo de Bukele’ habló con Noticias Caracol y se refirió a la investigación que se llevó a cabo. El comunicador mencionó que “las declaraciones patrimoniales de los funcionarios antes de la llegada de Nayib Bukele en El Salvador eran públicas, la población podía conocer el patrimonio de los funcionarios. Sin embargo, ante la llegada de Bukele, bloquearon todo el acceso a esta información y no se podía conocer salvo las primeras declaraciones que hicieron algunos funcionarios, incluido el presidente. Luego, en mayo de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionó al Gobierno para que hiciera algunas reformas en temas fiscales y en temas de transparencia, lo que obligó a las autoridades a entregar, así sea mínimamente, una actualización de su patrimonio”.



¿Cuánto ha crecido el patrimonio de Nayib Bukele?

Gracias a las presiones del FMI, dijo el periodista, “logramos tener acceso a una pequeña brecha que se abrió en temas de transparencia y logré documentar 75 declaraciones patrimoniales de 75 funcionarios, a través de los cuales hice una comparación con las primeras declaraciones entregadas al inicio de sus funciones en 2019 y logré detectar el incremento patrimonial de al menos 21 funcionarios cercanos al círculo de Bukele, incluyendo al mismo presidente, quien ha aumentado su patrimonio, desde que inició su carrera política en 2012 y hasta la actualidad, en más de cerca de 3,5 millones de dólares, con un crecimiento de más de 360 % desde que empezó su carrera política”.

Sobre la razón por la cual Bukele y su círculo cercano aumentaron su patrimonio de tal manera, el comunicador mencionó que “no se sabe realmente. No existe una explicación del crecimiento patrimonial. Por ejemplo, Nayib Bukele, en sus primeros cargos públicos, cuando fue alcalde de San Salvador, capital de El Salvador, y cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio mucho más pequeño donde empezó su carrera política, él aseguró públicamente que donaba su salario para becas estudiantiles. Es decir, durante esos seis años, básicamente, no tuvo ingresos al menos del Estado. No se sabe si luego tuvo ingresos de otras empresas u otras partes”.



"Tiene un salario de cerca de 6.000 dólares, pero ostenta una vida lujosa"

En cuanto a los demás funcionarios, mencionó el periodista, “el secretario de comunicaciones del presidente Bukele, Ernesto Sanabria, tiene un salario de cerca de 6.000 dólares, pero ostenta una vida muy lujosa, que no compagina con los ingresos que él tiene y ha tenido un incremento, en apenas 6 años, de más de 2 millones de dólares en su patrimonio. Tendría que ser una persona que, aunque ahorrara todo su salario, aún así le faltaría para poder incrementar su riqueza como la ha aumentado. No hay explicaciones por parte de los funcionarios. En El País buscamos a estos funcionarios para que dieran explicaciones. Yo mismo busqué a Ernesto Sanabria a su teléfono personal y no quiso dar ninguna explicación de cómo ha incrementado su patrimonio”.



Para Bryan Avelar, “esa es una de las características principales, diría yo, de este gobierno que llegó pregonando la transparencia, la lucha contra la corrupción, y, sin embargo, una vez instaurados en el poder lo que han hecho es eliminar todos los mecanismos de transparencia. Apenas hemos podido tener acceso a las actualizaciones patrimoniales, pero no como era en el pasado cuando podíamos tener acceso a un examen patrimonial en el que se detallaba qué parte de esa riqueza era de propiedades, qué parte estaba en vehículos, qué parte de esa riqueza era dinero en efectivo o en los bancos. Ahora tenemos que conformarnos con una cifra que han dado los funcionarios públicos sin mayor sustento y sin mayor explicación de cómo se han enriquecido. Recordemos que Bukele va para un tercer periodo ya, en el que ha cooptado a todas las instituciones del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa. No hay ninguna institución contralora que pueda obligarlo a rendir cuentas como mandatario. De hecho, en su último aniversario él por ley está obligado a rendir un informe ante la nación, pero se saltó ese proceso y lo que hizo fue inaugurar un hospital para iniciar su campaña política”.



Nayib Bukele y sus hermanos son "los que realmente controlan el país"

Finalmente, el periodista Bryan Avelar se refirió a la familia de Nayib Bukele, que, mencionó, “rige al Gobierno de El Salvador. No solamente lo rige el presidente, sino que también sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef. Son el círculo principal del poder en El Salvador. Ellos están por encima de los ministros, aún sin ostentar ningún cargo público. Ellos son los que dan las órdenes y también tiene asesores venezolanos que gobiernan desde un círculo íntimo del poder a las demás estructuras del Estado, sin dejar ningún rastro, sin dejar evidencias de lo que se hace y sin tener ninguna responsabilidad. Lo que buscan es evadir responsabilidades y gobernar desde unos términos bastante privados, como si fuera una empresa privada. Bukele, desde que llegó al poder, ha controlado el Estado como si se tratara de una más de sus empresas y ellos son los que realmente controlan el país”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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