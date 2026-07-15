Las pistas detrás de la muerte de Mónica Núñez, mujer colombiana desaparecida en Ciudad de México

Mónica Núñez, una mujer de 38 años y oriunda de Medellín, fue reportada como desaparecida en México a inicios del mes de julio, después de que se le perdiera la pista. Pero su caso tuvo un desenlace trágico para su familia, que hoy llora su muerte y busca que su cuerpo sea repatriado. La triste noticia fue confirmada por sus allegados a El Colombiano y ya trascendió en medios mexicanos, donde reportaron su desaparición. Sin embargo, hay denuncias desde Colombia que señalan que el Gobierno mexicano no ha colaborado en el proceso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las pistas que dejó su desaparición

La familia relata que la paisa migró a México en búsqueda de oportunidades laborales hace un año. Allí se instaló y empezó a trabajar en una oficina dedicada a préstamos. El último día que su familia tuvo contacto, común y corriente, con ella fue el domingo 5 de julio. Se sabía que solo unas horas antes había asistido a una reunión en casa de una amiga en el sector del Cerro del Judío, en Ciudad de México.

La hija de Mónica le dijo al medio ya citado que la colombiana salió de la residencia acompañada de su perrita Lulú. Desde allá solicitó un carro por una aplicación de movilidad con destino a su vivienda. De ahí no se supo más de ella. El último registro de actividad fue a las 4:00 a. m., cuando hizo una videollamada con un familiar que está en España. La familia de Mónica contó que, según la llamada, ella iba con varios hombres en el carro, mismos sujetos que aparecían acompañándola en una fotografía que fue publicada en redes sociales. Por otro lado, las herramientas de geolocalización arrojaron que la última ubicación de su celular fue en el sector de San Isidro, por Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Una vez se reportó la desaparición, la familia inició la búsqueda como pudo y pidió apoyo a las autoridades en Colombia y México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió el boletín donde describía las características de la colombiana al momento de su desaparición.



¿Cómo murió la colombiana?

Mónica Núñez fue víctima de un accidente de tránsito en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, según dijo la Fiscalía de Edomex a medios de comunicación locales. Aunque el ente investigador dijo que ya le había informado a un familiar en Colombia, sus allegados aseguran que se enteraron del hallazgo por una amiga de Mónica, quien se encargó de reconocer el cuerpo de la mujer.



En Colombia, su familia no tenía certeza de si el conductor la dejó en su vivienda o en algún otro lado. Lo cierto es que Núñez fue víctima fatal de un siniestro vial y fue trasladada a un hospital del municipio de Jilotepec, donde ingresó como desconocida y finalmente perdió la vida. Hasta el 12 de julio, señala la Fiscalía, dos personas fueron hasta la institución para decir que conocían a la colombiana. Los sujetos la identificaron. De Lulú, su mascota, no se supo nada más.

Publicidad

La Fiscalía contactó a la hija de Mónica, quien vive en Colombia, pero el cuerpo fue entregado a la Fiscalía de Hidalgo, ya que el accidente ocurrió en su jurisdicción. Además, indicó que estará pendiente para colaborar con la investigación del caso y con la repatriación del cuerpo.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co