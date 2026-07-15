"Piratas usurpadores": vicepresidenta de Argentina a los ingleses previo a semifinal del Mundial

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, llamó "piratas usurpadores" a los ingleses en un mensaje publicado en redes sociales en la víspera de la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará este miércoles a Argentina con Inglaterra y vinculó el encuentro con la histórica reclamación argentina de soberanía sobre las islas Malvinas.

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"Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", escribió en las últimas horas la vicepresidenta en su cuenta de la red social X.



Historia de la Guerra de las Malvinas

En abril de 1982, el entonces Gobierno dictatorial argentino ordenó una invasión militar de las islas Malvinas, lo que desató un conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur, que se extendería hasta junio de ese año, y dejaría un saldo de 255 británicos y 649 argentinos muertos.

El padre de Victoria Villarruel, Eduardo Marcelo Villarruel, fue un militar que participó en la Guerra de Malvinas en misiones de inteligencia y combates, y posteriormente estuvo prisionero de las fuerzas británicas y la vicepresidenta reinvindica con frecuencia su figura.



Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

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La publicación de Villaruel se produce en un contexto en el que la clasificación de la selección argentina a las semifinales contra Inglaterra volvió a colocar la cuestión de las Malvinas en el centro de la conversación pública.



Las Malvinas "son británicas y siempre lo serán"

En paralelo, se produjo un intercambio en la red social X entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y Nile Gardiner, exasesor de quien fue la primera ministra británica durante la guerra, Margaret Thatcher, en torno a la histórica disputa por la soberanía de las islas.

Gardiner afirmó que la cuestión había quedado "zanjada" tras el conflicto de 1982 y afirmó que las islas "son británicas y siempre lo serán".

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Quirno, por su parte, respondió citando la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en noviembre de 1982, que estableció que el conflicto bélico no alteró la naturaleza jurídica de la disputa de soberanía e instó a ambos países a reanudar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Tras el regreso de Argentina a la democracia, en 1983, el país ha mantenido de forma ininterrumpida su reclamación de la soberanía sobre las islas en foros internacionales, mientras que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU han reiterado en numerosas ocasiones el llamado a negociaciones bilaterales, sin que el Reino Unido haya aceptado retomarlas.

Por esa razón, Inglaterra representa para Argentina un rival de especial significado en los Mundiales.



¿Cuántas veces se enfrentaron Argentina e Inglaterra en Mundiales?

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en los Mundiales. Inglaterra ganó en las ediciones de 1962, 1966 y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986, en un partido marcado por 'La Mano de Dios' y 'El Gol del Siglo' de Diego Maradona, y en 1998, cuando avanzó por penaltis tras un empate 2-2 en los octavos de final.

El encuentro de México 1986 fue interpretado por buena parte de la sociedad argentina como una revancha deportiva tras la guerra.

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El Ministerio de Seguridad argentino informó el lunes de que el partido de hoy fue catalogado como el de "mayor riesgo" del Mundial 2026 y que las autoridades de ambos países, junto con la FIFA y agencias de seguridad estadounidenses, coordinaron un dispositivo especial que incluirá accesos diferenciados para las dos aficiones, n refuerzos policiales en el estadio y sus inmediaciones y la llevar banderas o elementos con mensajes de odio o contenido político.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias