Así la esposa de Joan Sebastián Durán narró a la familia de la víctima cómo ocurrió el homicidio

Continúan los ecos del homicidio de Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano asesinado por un agente del ICE en Estados Unidos. Wilson Guerrero, tío de la víctima, habló con Noticias Caracol sobre cómo la familia ha vivido este difícil momento tras la muerte del joven de 26 años. “Es un momento indescriptible porque es la pérdida de un ser humano, un hijo, un sobrino y de esa forma; es algo muy triste y doloroso”.

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Joan Sebastián llevaba más de tres años viviendo en los Estados Unidos. Según su tío, “ya casi iba a venir. Había dicho que todo lo que se hace aquí de reuniones familiares y compartires no es popular allá. Tenía deseos de compartir con todos. Nosotros somos muy católicos, muy creyentes, de mucha oración, de mucho respeto. A Joan, los papás le inculcaron valores. Somos una familia normal, todos con sus trabajos. Cuando vamos a compartir, nos citamos y nos reunimos todos. Por eso, él decía que muy pronto iba a venir a reunirse con nosotros”.



"La fiebre del sueño americano"

Sobre por qué su sobrino se fue al país norteamericano, Wilson mencionó que “tal vez por la fiebre del sueño americano. A buscar oportunidades para tener una mejor estabilidad acá en Colombia. Él estaba feliz porque tenía sus dos trabajos en la veterinaria y en repartos. Tenía sus permisos y su seguridad social para trabajar tranquilamente”.

En cuanto a Joan Sebastián Durán él estaba preocupado por los operativos del ICE, el tío de la víctima señaló que “para nada. Nunca llegamos a imaginar que fuera a suceder eso. Nunca tenía miedo porque él estaba haciendo las cosas correctas. Él fue a hacer sus documentos como era para poder estar tranquilo y nunca tuvo esa preocupación”.



Esposa de Joan Sebastián Durán "está asustada"

La esposa de Joan fue quien le comunicó a la familia lo que ocurrió. Su tío narró que ella les contó que “Migración le quitó la vida. Él llamó a la mamá, a mi hermana, y en esos momentos, a la hora del hecho, él salía a trabajar porque salía a las 7:30 de la mañana. Queda uno como bloqueado. La esposa está bastante asustada, bastante preocupada porque ella vio todo el incidente. Él salía de su casa para ir a trabajar y ahí lo estaban esperando. Según otras versiones, no era a él quien estaban buscando y que se equivocaron”.



Finalmente, Wilson Guerrero dijo que Joan “ya tenía a su familia, su bebé, quería asegurarle un buen futuro, un buen estudio, formarla para que fuera una persona de bien, tener su hogar, ayudar a sus papás, tener sus cosas acá en Colombia”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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