Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió en Estados Unidos con Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la Administración de Donald Trump escenificó su respaldo al futuro Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron a preguntas de la prensa. Restrepo se encuentra en Washington acompañado por el equipo económico del futuro Gobierno colombiano para estrechar lazos con la Administración de Trump y concretar el respaldo financiero de organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

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Durante la campaña electoral, Trump expresó públicamente su apoyo a De la Espriella, el candidato de ultraderecha que se impuso al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones del pasado 21 de junio. De la Espriella asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, en sustitución de Gustavo Petro, quien se ha negado a reconocer su victoria electoral y ha mantenido una relación tensa con la Administración Trump. En los últimos años, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico y sancionó a Petro al acusarlo de mantener vínculos con el tráfico de drogas debido al aumento de la producción de cocaína, acusaciones que el presidente saliente ha rechazado.

Restrepo escribió en su cuenta de X que, por orden de De la Espriella, "uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio". "Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional", agregó el vicepresidente electo, que también afirmó: "Exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico".



"Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables. Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita", señaló Restrepo en su publicación posterior a la reunión con Rubio.



EFE y NOTICIAS CARACOL