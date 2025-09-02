Publicidad

Netanyahu asegura a las tropas que Israel se enfrenta a una etapa "decisiva" en la guerra

Netanyahu asegura a las tropas que Israel se enfrenta a una etapa "decisiva" en la guerra

Además, el mandatario celebró lo que ha logrado el Ejército desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:51 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Benjamín Netanyahu y Gaza.
Benjamín Netanyahu aseguró que comienza una fase importante en la guerra con Gaza.
AFP