Aumento de salario mínimo en Venezuela corresponde a un bono y no da beneficios laborales: “Burla”

Más de un millar de trabajadores se manifestaron en Caracas, capital de Venezuela, para protestar contra el incremento del salario mínimo anunciado por la presidente interina, Delcy Rodríguez, que consideran una "burla". (Lea también: ¿Cómo queda el salario mínimo en Venezuela tras anuncio de Delcy Rodríguez?)

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El llamado "ingreso mínimo integral" subió de 190 dólares a 240 dólares mensuales, un 26%, indicó Rodríguez, sin ofrecer mayores detalles.

La ONG Provea aseguró que el anuncio de Delcy Rodríguez "corresponde a un bono, no al salario base", y subrayó que las bonificaciones son "excluyentes y no inciden en prestaciones, vacaciones ni utilidades". Tampoco computa para calcular las pensiones por jubilación ni para los subsidios.



“Es un engaño”

El salario mínimo, congelado desde 2022, no llega a 30 centavos de dólar, una cantidad irrisoria en un país con una galopante inflación.



Al coro de "bono no es salario", unos 1.500 trabajadores, sindicalistas y pensionistas marcharon el 1 de mayo unos cuatro kilómetros por el centro de Caracas. Decenas de agentes policiales antimotín bloquearon algunas vías, sin registrarse enfrentamientos.



"Es una burla, es un engaño", dijo Franklin Velásquez, líder sindical de 61 años. "Hoy los trabajadores de Venezuela no sabemos cuál es el salario mínimo y esto es, repito, una burla", agregó.

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El gobierno echa mano de bonos para mejorar los ingresos de los trabajadores de Venezuela que cobran el salario mínimo más bajo de la región, congelado desde hace cuatro años.

La presidenta interina consideró el reciente incremento como el "más importante en los últimos años". También anunció un aumento de las pensiones a 70 dólares mensuales.

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El primer ajuste tras el derrocamiento de Nicolás Maduro queda, no obstante, rezagado frente a una canasta alimentaria básica para una familia de cinco miembros que roza los 700 dólares mensuales.

Rodríguez, quien asumió funciones temporales una vez capturado Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero, había anunciado un incremento salarial "responsable". Juraina Palacios, docente de 55 años, guardaba esperanzas. Creía que "iba a existir la humanidad", pero "lo que ella hizo fue un atropello", señaló. (Lea también: Delcy Rodríguez promete que con aumento de salario mínimo en Venezuela “habrá mejora”)

Manifestaciones más pequeñas se registraron en otros puntos del país, como en la fronteriza ciudad de San Cristóbal y en Barinas, un antiguo feudo del chavismo, constató la AFP.

"El trabajador no puede seguir llevando sobre su espalda una crisis que no causó", consideró el sindicalista José Patines desde la tierra natal del popular fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

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Los reclamos por mejoras laborales se exacerban en una economía devastada que no se recupera y tras décadas de crónicas alzas de precios. Venezuela registró en 2025 una inflación del 475%, la más alta del mundo.

Rodríguez gobierna el país con las mayores reservas probadas de crudo globales bajo fuertes presiones de Washington. Reformó la ley petrolera y promulgó una nueva norma de minas con miras a atraer capital extranjero.



Oposición también rechaza el aumento del salario mínimo en Venezuela

El diputado Henrique Capriles reiteró que continúa la lucha por el incremento del salario mínimo. A través de su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia dijo que "la paz verdadera se construye con salarios dignos, inversión, empleo, servicios públicos de calidad e instituciones que respondan a la gente".

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Pero, sostuvo, los trabajadores “llevan 1.507 días sin un aumento de salario, mientras quienes están en el poder intentan imponer la normalización de la bonificación. ¡La verdad es que no hubo aumento! ¡El país necesita abordar el tema con seriedad y con transparencia!”.

“Con el incremento en bonos, muchos trabajadores recibirán menos de 2$ diarios. ¿Quién puede enfrentar la inflación con tan poco?”, agregó.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", los dos sin incidencia en beneficios laborales.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE