"Él pensaba que ese día moría": hijo de Nicolás Maduro sobre la captura de su papá

"Todos pensábamos que ese día iba a morir", afirma el hijo de Nicolás Maduro al rememorar la incursión militar estadounidense del 3 de enero que depuso al líder venezolano, en una entrevista al diario español El País publicada este 3 de mayo. (Lea también: EE. UU. autoriza a Venezuela pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores)

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"Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante", recuerda Nicolás Maduro Guerra que le dijo su padre en un audio que alcanzó a enviarle esa madrugada, según señaló al periódico.

"Él pensaba que ese día moría", subraya el hijo del exmandatario, que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.



Estados Unidos bombardeó Caracas y otras regiones en la operación de captura. Cerca de un centenar de personas murieron.



Delcy Rodríguez era vicepresidenta y asumió la presidencia de forma temporal.



Los temas de los que habla Maduro preso

El diputado Maduro Guerra, conocido popularmente como "Nicolasito", afirma que graba las conversaciones que tiene cuando se padre lo llama desde la prisión de máxima seguridad en Brooklyn, donde está recluido junto a su esposa, Cilia Flores.

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Según cuenta el diario, el presidente depuesto ha estado leyendo la Biblia "de forma obsesiva" en la cárcel.

"Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí: 'Tú tienes que escuchar Mateo 6:33. Y Corintios 3. Y el Salmo 108'", dice su hijo en la entrevista.

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Maduro Guerra explica que su padre le pregunta por la familia, por la Asamblea Nacional y por el fútbol, como cuando el Barcelona quedó eliminado de la Champions en abril y su padre se enfadó: "Coño, esa fue una cagada".

A finales de marzo, durante una manifestación en Caracas en apoyo al líder del régimen venezlano, Maduro Guerra dijo a la AFP que esperaban que "el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos" y que se "desestimen los cargos".



"Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente"

Días antes de publicarse esta entrevista, Maduro envió un mensaje en su cuenta de Telegram.

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, pidió a los ciudadanos avanzar por "encima de las limitaciones" y confiar en la "fuerza propia" de la clase obrera. "Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente, con perseverancia, en todos los centros de trabajo por los trabajadores de toda Venezuela y nuestros países hermanos del mundo", rezaba el mensaje. (Lea también: Aumento de salario mínimo en Venezuela corresponde a un bono y no da beneficios laborales: “Burla”)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE