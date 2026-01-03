En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / "Nos han atacado, pero no nos doblegarán", dijo Padrino mientras EE. UU. anunciaba captura de Maduro

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", dijo Padrino mientras EE. UU. anunciaba captura de Maduro

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, habló en la madrugada de este sábado tras los ataques de Estados Unidos en bases militares de Caracas y pidió a los venezolanos mantener la calma. Eso dijo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de ene, 2026
