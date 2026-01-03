"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", dijo Padrino mientras EE. UU. anunciaba captura de Maduro

En medio de el impacto mundial generado por los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, estaba refiriéndose a lo sucedido en su país y al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que Nicolás Maduro había sido capturado junto con su esposa.



Durante su alocución, Padrino dijo que “hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos”.

Agregó Padrino que, “frente a este ataque ruin y cobarde, que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al Gobierno norteamericano por flagrante violación de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.

