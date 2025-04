Nueva pista sobre desaparición de María Camila Díaz en México: página web estaría involucrada

Ya han pasado casi dos meses desde quela familia de María Camila Díaz perdió el rastro de la joven, quien viajó a México el 7 de diciembre de 2024 con el fin de trabajar durante sus vacaciones, pero, desde el pasado 28 de febrero, sus allegados no han sabido nada de ella.

Según comentó su hermana María Cristina, la joven de 24 años y oriunda de Medellín, residió en Ciudad de México junto con otra colombiana. Se fue del país porque recibió una oferta laboral, supuestamente, de un restaurante. "Le insistí mucho en que no creía en esa oferta laboral y le pregunté si estaba amenazada o con un compromiso económico adquirido. Me insistió en que no, en que varias compañeras lo habían hecho, que iban a trabajar en su periodo de vacaciones, tenían unos ahorros y regresaban a terminar sus estudios", afirmó su familiar para Noticias Caracol.

María Camila, quien es la menor de cuatro hermanas, tampoco daba muchos detalles de las condiciones en las que estaba viviendo. "Sospechaba que algo no estaba bien porque Camila no mostraba nunca el registro de su casa ni el apartamento. Era muy hermética, ella aquí también era muy reservada en sus cosas, pero yo sí tenía la sensación de que era un plano siempre muy cerrados lo que nos mostraba de su casa", añadió su hermana.

Su familia desde entonces les ha insistido a las autoridades , tanto de México como de Colombia, que investiguen rápidamente que sucedió, pues María Cristina indicó que hay una alta probabilidad de que el caso esté relacionado con tráfico de personas. La ficha de búsqueda indica que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 3 de marzo.

Página web investigada por explotación sexual estaría involucrada



El medio Heraldo de México afirmó que María Camila formaría parte de 'La Boutique VIP', un sitio web vinculado a 'Zona Divas', otra página que fue investigada por explotación sexual y trata de personas y la que, incluso, inspiró un documental en Netflix estrenada en septiembre del año pasado.

La producción, llamada 'El Portal: la historia oculta de Zona Divas', cuenta la historia de cómo los dueños de esta página engañaban a jóvenes de Suramérica con un supuesto contrato de publicidad para luego ofrecerlas para servicios sexuales. Algunas de ellas sabían la verdad sobre el trabajo, otras no. La mayoría llegaban a México a través de préstamos que luego debían devolver.

Según el diario español El País, el fundador de 'Zona Divas', Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias El Soni, dijo en un audio, el cual se conoció gracias a una investigación periodística, que en 2017 el portal llegó a tener a más de 500 mujeres anunciadas. El sitio web funcionó hasta 2019, cuando las autoridades dieron con este delincuente.

Según el medio mencionado, alias El Soni fue detenido en dos ocasiones acusado de trata con fines de explotación sexual. Llegó a ser sentenciado por este delito en 2021, pero un juez ordenó su liberación.

María Camila Díaz Grajales se perdió el 26 de febrero - Noticias Caracol

El llamado de familia de María Camila Díaz a la Presidencia

A de los esfuerzos de las autoridades y la visibilidad mediática del caso, no se han logrado avances significativos en la localización de la joven de 24 años. La familia continúa haciendo un llamado a la comunidad y a las autoridades para intensificar la búsqueda y obtener información sobre su paradero.

“Ojalá este llamado llegue a Presidencia de la República y a cancillería. Que no se trate de una más a la que no buscan. Realmente, este es un caso en el que hay muchas pistas y hay mucha información. Las autoridades tienen toda esta información”, puntualizó su hermana María Cristina.

Finalmente, la Interpol indicó que la principal forma de identificar a la colombiana desaparecida en México es que tiene una cicatriz de cirugía en el dedo índice de la mano izquierda.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL