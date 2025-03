Tras el rastro de María Camila Díaz: ¿qué pasó con la colombiana desaparecida en México hace un mes?

María Camila Díaz Grajales , la joven colombiana desaparecida de 24 años, se extravió hace un mes en México, exactamente el 26 de febrero de 2025. Ella es una estudiante de mercadeo de la escuela superior de mercadotecnia (Esumer) que viajó a la capital de ese país el 7 de diciembre de 2024 con la intención de trabajar durante las vacaciones en un restaurante de ese país, según lo que le dijo a su familia, siguiendo el ejemplo de algunas compañeras.

Sin embargo, desde su llegada, su comunicación con la familia fue limitada y, finalmente, se perdió contacto con ella. La última ubicación conocida de María Camila fue en la colonia Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez. Su familia, preocupada por su desaparición, presentó una denuncia el 3 de marzo ante la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que ha estado coordinando con las autoridades mexicanas. Además, la Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar su búsqueda.

Desde el principio, su hermana, María Cristina, expresó dudas sobre la oferta laboral que llevó a María Camila a México. Aunque la joven insistió en que no había peligro, su comportamiento reservado y la falta de detalles sobre su trabajo y residencia generaron sospechas. La familia teme que pueda haber sido víctima de una red de trata de personas, un problema recurrente en la región. “Yo sí le insisto mucho en que no creo en esa oferta laboral y le digo que si está amenazada o si está con un compromiso adquirido ya. Me insiste en que no, que varias compañeras lo han hecho en la universidad, que van a trabajar en un periodo de vacaciones, tienen unos ahorros y regresan a terminar sus estudios. Camila decidió viajar autónomamente y tuvimos comunicación con ella desde el 7 de diciembre hasta el 26 de febrero. Desde eso ya no le entran ni mensajes ni llamadas a su celular”, dijo María Cristina.

Desaparición de colombiana en México estaría relacionada con trata de personas

Este caso se investiga como posible trata de personas. Y es que justamente el pasado 18 de marzo las autoridades capturaron a una mujer conocida como Lix Verónica Novoa , quien sería, según las investigaciones, el principal enlace en Colombia de una red criminal señalada de engañar mujeres jóvenes con falsas ofertas laborales y convencerlas de viajar a México para terminar explotándolas sexualmente.

Publicidad

De acuerdo con las investigaciones, Lix Verónica Novoa, al parecer, ubicaba a sus víctimas a través de redes sociales para ofrecerles un trabajo en un hotel cinco estrellas de Cancún, México. Esta mujer, según las autoridades, presuntamente les tramitaba a las mujeres engañadas la documentación correspondiente, gestionaba los tiquetes aéreos y les entregaba dinero para que pudieran trasladarse al país centroamericano.

Las jóvenes mujeres que aceptaban la propuesta de Lix Verónica Novoa y cuando llegaban a México eran recibidas por un grupo de personas que las movilizaba al sector de Playa del Carmen. Estas personas, dijeron las investigaciones, las despojaba de sus papeles, las retenía y las obligaban a ejercer actividades sexuales en un establecimiento nocturno para cumplir el pago de multas impuestas para cubrir su manutención, alimentación y otros gastos.

Lix Verónica Novoa Montenegro, capturada por trata de personas - Fiscalía

Publicidad

"Hago un llamado al presidente Petro": Hermana de colombiana desaparecida

En cuanto a María Camila, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la visibilidad mediática del caso, no se han logrado avances significativos en su localización. La familia continúa haciendo un llamado a la comunidad y a las autoridades para intensificar la búsqueda y obtener información sobre su paradero.

“Ojalá este llamado llegue a presidencia de la república y a cancillería. Que no se trate de una más a la que no buscan. Realmente, este es un caso en el que hay muchas pistas y hay mucha información. Las autoridades tienen toda esta información”, puntualizó María Cristina.

Finalmente, la Interpol indicó que la principal forma de identificar a la colombiana desaparecida en México es que tiene una cicatriz de cirugía en el dedo índice de la mano izquierda.

Información de notificación amarilla Interpol de María Camila Díaz Grajales, joven colombiana desaparecida en México. Interpol (Edición Noticias Caracol)

(Lea también: Cae mujer señalada de engañar a jóvenes con falsas ofertas de empleo en México para prostituirlas)

Publicidad

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co