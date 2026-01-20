En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuevo descarrilamiento de tren en España: autoridades reportan 20 heridos

Nuevo descarrilamiento de tren en España: autoridades reportan 20 heridos

El accidente se produce en medio de condiciones meteorológicas adversas que afectan gran parte de la región catalana. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 20 de ene, 2026
Nuevo descarrilamiento de tren en España: autoridades reportan 20 heridos
Nuevo descarrilamiento de tren en España -
Redes sociales

Una nueva emergencia ferroviaria se registró en España, en la noche del martes en la provincia de Barcelona. donde un tren de cercanías impactó contra un muro de contención que se desprendió y cayó sobre la vía, dejando al menos 20 personas heridas, según informó Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.

El accidente ocurrió en un tramo ferroviario entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, ubicadas a unos 40 kilómetros de Barcelona. Tras el impacto, se activó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Hasta el lugar fueron desplazadas alrededor de 15 ambulancias y 11 dotaciones de bomberos, según confirmaron a EFE fuentes de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. Los equipos de rescate atendieron a los heridos y evaluaron las condiciones de seguridad de la infraestructura ferroviaria.

"Estamos trabajando en el lugar del accidente en la R4 entre Gelida y Sant Sadurní. Colaboramos en la gestión de la emergencia y la seguridad del entorno. No se acerque a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los agentes y de los equipos de emergencia", expresó la Polícia Catalana en su cuenta de X .

Este hecho ocurre apenas dos días después de otro grave accidente ferroviario en Córdoba, en el sur de España, donde el choque entre dos trenes de velocidad, por causas que aún se investigan, dejó más de 40 personas fallecidas, aumentando la preocupación por la seguridad en el sistema ferroviario del país.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activados los protocolos de emergencia mientras se evalúan los daños y se investigan las causas exactas de ambos incidentes, en medio de condiciones meteorológicas adversas.

Noticia en desarrollo
CON INFORMACIÓN DE EFE

