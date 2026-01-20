Nuevo descarrilamiento de tren en España: autoridades reportan 20 heridos

Una nueva emergencia ferroviaria se registró en España, en la noche del martes en la provincia de Barcelona. donde un tren de cercanías impactó contra un muro de contención que se desprendió y cayó sobre la vía, dejando al menos 20 personas heridas, según informó Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.

El accidente ocurrió en un tramo ferroviario entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, ubicadas a unos 40 kilómetros de Barcelona. Tras el impacto, se activó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Hasta el lugar fueron desplazadas alrededor de 15 ambulancias y 11 dotaciones de bomberos, según confirmaron a EFE fuentes de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. Los equipos de rescate atendieron a los heridos y evaluaron las condiciones de seguridad de la infraestructura ferroviaria.



"Estamos trabajando en el lugar del accidente en la R4 entre Gelida y Sant Sadurní. Colaboramos en la gestión de la emergencia y la seguridad del entorno. No se acerque a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los agentes y de los equipos de emergencia", expresó la Polícia Catalana en su cuenta de X .



Estem treballant al lloc de l’accident a la R4 entre Gelida i Sant Sadurní.

Col·laborem en la gestió de l’emergència i la seguretat de l’entorn.

No us apropeu a la zona i seguiu en tot moment les indicacions dels agents i dels equips d’emergència. https://t.co/UdrVkdOQGT — Mossos (@mossos) January 20, 2026

Este hecho ocurre apenas dos días después de otro grave accidente ferroviario en Córdoba, en el sur de España, donde el choque entre dos trenes de velocidad, por causas que aún se investigan, dejó más de 40 personas fallecidas, aumentando la preocupación por la seguridad en el sistema ferroviario del país.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activados los protocolos de emergencia mientras se evalúan los daños y se investigan las causas exactas de ambos incidentes, en medio de condiciones meteorológicas adversas.

Noticia en desarrollo

