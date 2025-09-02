Publicidad

MUNDO  / Nuevo terremoto de magnitud 5,2 en Afganistán: se registró en misma zona del sismo 6,0 del domingo

Nuevo terremoto de magnitud 5,2 en Afganistán: se registró en misma zona del sismo 6,0 del domingo

Las autoridades ya han registrado más de 1.400 muertos y más de 3.100 heridos luego del primer terremoto. En las zonas más afectadas, algunas de ellas casi totalmente aisladas por vía terrestre, siguen las operaciones de rescate.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:22 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
AFP