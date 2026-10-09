Ocho personas hospitalizadas tras fuerte turbulencia en vuelo Medellín - Nueva York

En la madrugada de este viernes 9 de octubre, los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta Medellín - Nueva York de la aerolínea Avianca vivieron momentos de angustia al enfrentar una fuerte turbulencia en medio del recorrido. Ante la situación, el vuelo tuvo que ser desviado y aterrizar en Miami. Tras evaluar a algunos de los pasajeros, ocho personas tuvieron que ser hospitalizadas ante las afectaciones que sufrieron.



El vuelo 042 de Avianca despegó desde Medellín con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York; sin embargo, las fuertes turbulencias obligaron a la tripulación a alertar sobre una situación de riesgo y se desviaron para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami sobre las 3:30 de la madrugada de este viernes. Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, "varios pacientes" resultaron heridos.

María Paula Jiménez, una de las pasajeras afectadas, le contó a CBS News Miami en español que "cuando llegamos, cuando aterrizamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar, había más de cinco o seis ambulancias. Siete de ellas con las luces encendidas, como si estuvieran esperando algo. Cuando llegamos, bueno, ya sabes, no era normal".

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Aunque todavía se desconocen detalles sobre las lesiones que sufrieron, se detalló que uno de ellos fue trasladado con un alerta de trauma. Un video grabado por uno de los pasajeros durante el vuelo muestra a algunas personas con compresas de hielo en la cabeza mientras se les indica que mantengan puestos los cinturones de seguridad. Se está a la espera de más detalles sobre el vuelo y las lesiones de los pasajeros.



¿Qué dijo Avianca al respecto?

A través de un comunicado, la aerolínea confirmó que se presentó una turbulencia imprevista en el trayecto del vuelo AV042, que cubría la ruta Medellín (MDE) – Nueva York (JFK), y que "como medida preventiva y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la aerolínea, la tripulación decidió desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde la aeronave aterrizó de forma segura".



Detallaron que las personas afectadas fueron tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros, por quienes se activaron los protocolos de atención médica y ocho tuvieron que ser hospitalizados. Avianca indicó que, para los demás pasajeros que por fortuna no resultaron afectados por la turbulencia, se "ha dispuesto las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su itinerario hacia Nueva York, brindando asistencia y acompañamiento en todo momento".



De la misma forma, indicaron que mantienen contacto con los pasajeros y tripulantes hospitalizados para conocer cómo avanza su estado de salud.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co

