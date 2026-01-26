Virus Nipah: por qué la OMS lo considera mortal y la nueva alerta que enciende en la India

Esta semana se elevó en India una nueva alerta por la circulación del virus Nipah. Las autoridades sanitarias de ese país informaron que al menos cinco personas en el estado de Bengala Occidental resultaron contagiadas. La situación es preocupante debido a que el lugar del brote es cercano de Calcuta, una de las ciudades más pobladas del país.

De inmediato, informaron las autoridades, se inició el rastreo de otras personas cercanas a los infectados y se puso en marcha cuarentenas en los lugares donde estaría circulando. Respecto a los contagiados, trascendió que se encuentran un médico, una enfermera y otro trabajador de la salud, quienes se suman a dos enfermeros -hombre y mujer- del Hospital de Barasat.



Los medios de la India también han detallado que la enfermera contagiada está en coma y permanece en estado crítico luego de presentar fiebre alta y problemas respiratorios desde finales del 2025. Al parecer, de acuerdo con las investigaciones, la mujer contrajo la infección cuando atendía a un hombre quien llegó al hospital por problemas respiratorios; sin embargo, falleció murió antes de que pudieran efectuarle las pruebas del Nipah.



En India dos personas fallecieron tras contraer el virus en el 2025, según las estadísticas de las autoridades locales.



¿Qué es el virus Nipah?

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus del Nipah es de preocupación crítica y mundial debido a su capacidad de transmitirse de animales a humanos y su devastador índice de mortalidad. Se identificó por primera vez en 1999 en Malasia. Además de afectar a las personas, causa enfermedades graves en cerdos.

El Nipah es un virus zoonótico; es decir, se transmite principalmente de animales a seres humanos. Sus huéspedes naturales son los murciélagos fruteros de la familia Pteropodidae. La transmisión puede ocurrir a través de varias vías:



Contacto directo: con animales infectados, como cerdos o murciélagos, especialmente mediante la exposición a sus secreciones o tejidos.

con animales infectados, como cerdos o murciélagos, especialmente mediante la exposición a sus secreciones o tejidos. Alimentos contaminados: el consumo de frutas o productos derivados, como el jugo, que han sido contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

el consumo de frutas o productos derivados, como el jugo, que han sido contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados. Transmisión de persona a persona: ocurre por contacto cercano con las secreciones o excreciones de pacientes infectados, habiéndose registrado casos incluso en entornos hospitalarios.

Los síntomas del virus Nipah

La OMS explicó que la infección por el virus Nipah presenta, en un inicio, síntomas inespecíficos como fiebre, dolores de cabeza, dolor

muscular, vómitos y dolor de garganta. Sin embargo, el cuadro puede agravarse rápidamente.

Posteriormente, los pacientes pueden experimentar mareos, somnolencia y alteraciones de la conciencia, señales que indican una encefalitis aguda. En los casos más severos, la enfermedad progresa hacia convulsiones y un estado de coma en un periodo de tan solo 24 a 48 horas. Además, señaló la OMS, algunos afectados presentan neumonía atípica y problemas respiratorios graves.



¿Por qué es considerado mortal?

Para la OMS, la peligrosidad del virus Nipah radica en tres factores fundamentales:



Elevada tasa de letalidad: se estima que la tasa de mortalidad oscila entre el 40 y el 75 por ciento, variando según el brote y la capacidad de gestión clínica local.

se estima que la tasa de mortalidad oscila entre el 40 y el 75 por ciento, variando según el brote y la capacidad de gestión clínica local. Ausencia de tratamiento: actualmente no existen vacunas ni medicamentos específicos para combatir la infección, ni para humanos ni para animales. El único tratamiento disponible es el cuidado de apoyo intensivo para manejar las complicaciones respiratorias y neurológicas.

actualmente no existen vacunas ni medicamentos específicos para combatir la infección, ni para humanos ni para animales. El único tratamiento disponible es el cuidado de apoyo intensivo para manejar las complicaciones respiratorias y neurológicas. Secuelas a largo plazo: aproximadamente el 20 por ciento de los supervivientes sufren consecuencias neurológicas residuales, como trastornos convulsivos y cambios de personalidad. La OMS incluyó al virus Nipah en su lista de enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo urgentes.

