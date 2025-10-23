Expromesa de Fórmula 1, Antolín González, confesó haber degollado a su padre en España

El mundo del automovilismo ha quedado impactado tras la confesión del expiloto español Antolín González, quien ha admitido ser el asesinato de su padre. Los hechos ocurrieron en julio de este año, en la localidad de Aranda de Duero, Burgos, en España. González, de 23 años, estuvo presente ante el juzgado de Instrucción número dos de Aranda de Duero para ofrecer su versión de los hechos, con el objetivo de buscar una posible reducción en la condena.

El suceso tuvo lugar exactamente el pasado 5 de julio, alrededor de las 5 p.m, dentro del almacén familiar en Aranda de Duero, donde se dedican a la venta de aceitunas y encurtidos. Según el testimonio de González, trágico desenlace ocurrió luego de una fuerte discusión con su padre de 56 años de edad y propietario de la empresa familiar 'Aceitunas Antolín'.

El expiloto ha detallado que durante el enfrentamiento, fue su padre quien presuntamente se abalanzó sobre él primero con un cuchillo, el cual ha sido descrito como una especie de machete con una hoja de entre 10 y 15 centímetros, lo que forzó al joven a defenderse. Fue en el transcurso de este forcejeo que el padre recibió una puñalada en el cuello, resultando herido de gravedad. Aunque los servicios de emergencia acudieron al lugar, no pudieron hacer nada por el hombre, quien no sobrevivió a las heridas.



Tras el ataque, González se dio a la fuga. El joven reconoció que se deshizo del arma homicida, arrojándola al río Arandilla. Horas más tarde, el mismo 5 de julio, fue detenido sin oponer resistencia, según reportó la delegación del Gobierno en Burgos. Desde entonces, el expiloto se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio.



¿Quién es Antolín González?

La gravedad del caso ha resonado con fuerza debido a la trayectoria deportiva de Antolín González. El joven de 23 años era considerado una promesa del automovilismo español, ya que a los 13 años, hizo historia al convertirse en el piloto más joven en manejar un monoplaza de Fórmula 3.

González había mostrado su talento desde los ocho años de acuerdo a lo publicado por el diario Marca, llegando a romper el récord del circuito de karting de Villariezo en su primera visita. Su carrera profesional lo llevó a competir en la Fórmula 4 Española, la Fórmula Masters China, y en las Asian Fórmula Renault Series, donde obtuvo el subcampeonato de la F3 asiática en 2018. Sin embargo, su prometedora carrera hacia la Fórmula 1 se vio interrumpida por la falta de apoyo económico, lo que lo obligó a abandonar la Fórmula 3.



¿Qué le espera a Antolín González?

Su defensa insiste en que la muerte fue resultado de un apuñalamiento accidental durante la disputa y el forcejeo entre ambos implicados, en un intento de poder defenderse ante el ataque de su padre. De confirmarse este relato en la investigación, la pena solicitada para el expiloto podría verse reducida.



Las autoridades continúan las labores de búsqueda del cuchillo en el río Arandilla, pues el arma es considerada una pieza clave para el esclarecimiento del crimen. Los investigadores necesitan recuperar el cuchillo para determinar si el objeto también contiene huellas dactilares del padre, tal como González indicó en su declaración.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL