BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Expromesa de Fórmula 1, Antolín González, confesó haber degollado a su padre en España

Antolín González, de 23 años, admitió ante el juez haber matado a su padre en Burgos el 5 de julio, pero detalló que la muerte se produjo tras un forcejeo, ya que fue la víctima quien atacó primero con el arma blanca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Antolín González se dio a la fuga luego de los hechos, pero horas más tarde, fue detenido sin oponer resistencia.
