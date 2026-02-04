Expectativa por expiración del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia: papa León XIV se pronunció

El panorama de la seguridad global se encuentra en un punto crítico ante la inminente expiración del tratado New START, el último pilar de control de armas nucleares que vincula a las dos mayores potencias nucleares del mundo: Estados Unidos y Rusia. Firmado originalmente en 2010 por Barack Obama y Dimitri Medvédev, este acuerdo impone límites estrictos, obligando a que ninguna de las dos naciones mantenga operativas más de 1,550 cabezas atómicas y 700 misiles de largo alcance. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha mostrado una clara inclinación a dejar que el pacto caduque este jueves 5 de febrero, lo que ha generado alarmas internacionales sobre una posible nueva carrera armamentística.



A pesar de que el presidente estadounidense ha admitido públicamente que las limitaciones del acuerdo son adecuadas, su negativa a renovarlo se basa en la convicción de que cualquier pacto futuro debe ser multipolar. Trump y sus asesores argumentan que el inventario de armas atómicas de China, junto con la sofisticación de sus tecnologías, hace necesario que Pekín se siente a la mesa de negociaciones. No obstante, expertos como Fiodor Voitoloski han señalado que China posee un arsenal cinco veces inferior al de las potencias actuales y no tiene interés en limitar su desarrollo estratégico.

Scott Sagan, vicedirector del Centro para la Seguridad y Cooperación Internacional, ha explicado las razones políticas y estratégicas detrás de la decisión de la Casa Blanca, señalando lo siguiente: "Trump ve el pacto como un legado de los demócratas que él es capaz de sustituir por un acuerdo mejor... hay mucha gente 'que le habla a Trump al oído' que piensa que Washington debe aprovechar la caducidad del tratado para desarrollar un elemento disuasorio aún más poderoso contra China y Rusia que le permita en el futuro negociar desde una posición de fuerza".



Rusia dice que habría "coyuntura peligrosa" por fin de acuerdo nuclear

Desde Moscú, la preocupación es tangible. Se advierte sobre una "coyuntura peligrosa" debido a que la falta de un marco regulatorio podría incentivar una escalada tecnológica sin precedentes. Investigadores como Dimitri Stefánovic destacan que la integración de la inteligencia artificial y el uso de armas convencionales sofisticadas para destruir silos nucleares rivales podrían romper el concepto de "vulnerabilidad mutua", eliminando la capacidad de respuesta del adversario y fomentando ataques preventivos.

En este contexto de tensión, el papa León XIV ha intervenido con un mensaje de urgencia ética y humanitaria. Durante su audiencia general, el pontífice instó a los líderes mundiales a no abandonar el desarme, subrayando que la paz entre las naciones está en riesgo. "Mañana expira el tratado New Start, firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua... La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones", mencionó el santo padre.



El papa añadió una crítica a la política exterior basada en la intimidación, afirmando que "es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos".



Un futuro incierto Aunque algunos académicos como Matthew Bunn consideran que esta expiración podría ser solo una "pausa" y no el fin definitivo del control de armas, advierten que los futuros pactos deberán considerar no solo el crecimiento del arsenal chino, sino también los avances tecnológicos que están redefiniendo el campo de batalla estratégico. Por ahora, el mundo observa con cautela cómo el último gran freno a la expansión nuclear parece desvanecerse ante intereses geopolíticos contrapuestos.

