Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Embajador de Colombia en EE. UU. revela anécdotas entre Trump y Petro: "Gustavo, I like you'

Embajador de Colombia en EE. UU. revela anécdotas entre Trump y Petro: “Gustavo, I like you’

Daniel García-Peña reveló en Noticias Caracol los pormenores del encuentro entre los mandatarios. Al finalizar la charla, Trump le dijo a Petro que podía llamarlo cuando quisiera.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 4 de feb, 2026
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump.
AFP

Tras un día del esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se siguen conociendo los detalles de cómo se realizó la reunión y la amabilidad entre los mandatarios luego de meses de tensiones. De hecho, acordaron pasar página para explorar "caminos comunes" sobre la lucha contra el narcotráfico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido", dijo Trump sobre Petro horas después de que concluyera la reunión. Incluso, el Jefe de Estado colombiano señaló que fue una reunión muy “positiva” y se mostró animado por lo conversado por cerca de dos horas.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, en diálogo con Noticias Caracol, reiteró que la reunión entre los mandatarios fue muy positiva y contó que al finalizar el encuentro Donald Trump le dedicó unas palabras a Petro: “Gustavo, I like you” (Gustavo, me gustas).

“Fue una reunión de mucho respeto. Uno ve que el presidente Trump respeta mucho a los líderes fuertes, a las personas como Gustavo Petro que tiene convicciones, claridad sobre lo que está buscando”, anotó García-Peña.

Entre los puntos clave sobre cómo Petro abordó a Trump fue enfatizar en los temas en los que tenías coincidencias y no en las diferencias, porque esas no se podían cambiar de un día para otro. Añadió que se abordó el narcotráfico, la lucha contra el crimen transnacional y las oportunidades para que Venezuela se estabilice.

Para García-Peña, la reunión sirvió para que Trump ratificara que Colombia es uno de sus principales aliados. Otro de los momentos que recordó el embajador fue cuando los mandatarios se saludaron en el paseo de la fama presidencial de la Casa Blanca: “Gustavo, Good to see you” (Gustavo, me alegro de verte).

Se acabó el "teléfono roto"

Desde ese momento, la conversación se tornó amena, pues Petro habló sobre la relación entre George Washington y Simón Bolívar, a lo que Trump atendió de buena manera. Luego pasaron a la Oficina Oval, siendo el atentado contra el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos uno de los temas con los cuales se rompió el hielo.

“Yo sé que usted cuando fue elegido dijo que era el elegido de los olvidados en Estados Unidos. Yo también fui elegido por los olvidados en Colombia”, dijo García-Peña sobre la frase que Petro le dijo a Trump.

El embajador también relató que la conversación siempre fluyó durante las cerca de dos horas. También fueron francos sobre puntos en los que Petro sabía que Trump no está tan de acuerdo, como los del cambio climático y la transición energética, a lo que el mismo mandatario estadounidense se sonrió.

Al finalizar el encuentro, Trump le dijo a Petro que podía llamarlo cuando quisiera. “Eso fue lo más importante, que se establece contacto directo entre los dos presidentes”, dijo. Ese teléfono roto, añadió, se sanó porque ahora hay una relación directa.

NOTICIAS CARACOL

