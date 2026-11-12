Papa León XIV cuestiona la "mentalidad machista" en Perú y pide proteger a mujeres y niñas

El papa León XIV aprovechó su encuentro con la población peruana en la Plaza de Armas de Lima, este jueves 12 de noviembre, para poner sobre la mesa una problemática que continúa afectando a las mujeres: el machismo y las distintas formas de violencia y discriminación que persisten en la sociedad. En medio de su segundo día de visita apostólica a Perú, el pontífice habló sobre los desafíos sociales que enfrenta el país y señaló que todavía existen comportamientos y estructuras culturales que impiden reconocer plenamente la dignidad de las mujeres. Durante su intervención, hizo referencia a la ausencia de los padres en los hogares, los abusos y las agresiones contra ellas.

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres", expresó León XIV ante las personas que asistieron al encuentro en el Centro Histórico de Lima, ante un estallido de aplausos y gritos. El pronunciamiento se produjo durante una jornada en la que el líder de la Iglesia católica abordó diferentes asuntos relacionados con la realidad peruana, entre ellos las desigualdades sociales, la exclusión y las dificultades que enfrentan algunos sectores de la población.



El papa pide combatir la violencia contra las mujeres

El papa reivindicó que la dignidad humana "también exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres" y subrayó que su contribución "en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia es indispensable" Por ello, León XIV lanzó un llamamiento no solo a los católicos, sino "a cada hombre y mujer de buena voluntad": "¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!".

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El máximo jerarca de la Iglesia católica también defendió una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y advirtió que vivir en la diferencia "no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro". "Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad», añadió. León XIV tuvo palabras de reconocimiento para las madres, tías y abuelas que, "muchas veces solas, afrontan numerosas dificultades para sacar adelante a sus hijos".



El pontífice se refirió además a las dificultades que atraviesan numerosas familias peruanas, "divididas por los problemas económicos o la emigración y heridas por las adicciones al juego, el alcoholismo, la drogadicción, los abusos y la violencia doméstica". "Dios ama a todas las familias, especialmente a las que están atravesando momentos críticos. A ellas quiero decirles: ¡No se rindan ante la dificultad!", exhortó. Puso el ejemplo de la Sagrada Familia, "quien también tuvo que cambiar de ciudad, trabajar para mantenerse y afrontar "la soledad, el dolor y la incomprensión".



La diversidad como camino de paz

León XIV recordó su encíclica' Magnifica Humanitas', en la que advierte que "la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real, exponiendo a los miembros de la familia a la distracción y a contenidos, a veces, nocivos" Al respecto urgió a "una alianza entre la política, las instituciones educativas", y también reclamó al Estado "políticas sociales que favorezcan a las familias y garanticen una educación centrada en la formación humana e intelectual de los alumnos". Sobre el mundo del trabajo, instó a que las autoridades "ayuden a empresarios y trabajadores estableciendo un marco jurídico justo y garantizando contemporáneamente un equilibrio razonable entre trabajo, descanso y vida familiar".



Ante el tema de la discriminación, el papa, que vivió 20 años en el país, destacó: "Perú es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional". "Como cantamos en un vals criollo: 'Ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!'", dijo arrancando una ovación. Ante el papa había actuado previamente Susana Baca, una de las voces de la cultura afroperuana, exministra de Cultura y ganadora de varios Grammy Latinos. León XIV condenó además que se acepten "expresiones o comportamientos para clasificar, ofender o juzgar a las personas por su apariencia, procedencia o condición social bajo el pretexto de ciertas "bromas" o jerga popular", y se despidió cantando junto al resto de los presentes en la plaza: "Contigo Perú"

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Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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